Antalya'da Havalimanı Taksi Durağında Kadın Şoförler Görev Yapıyor

Antalya'da havalimanı taksi durağında görev yapan kadın taksi şoförleri şoförlük görevlerinin yanında anneliğin getirdiği özenle müşterilerin tercihi oluyor. 242 erkek şoförle birlikte görev yapan 4 kadın şoför durağın gözdesi . Taksi durağı başkanı Tuncay Alaylı daha çok kadın şoför çalışması için ilanla şoför aradıklarını aktarırken, taksi şoförü Yasemin Demir ise kızının "Anne seninle gurur duyuyorum, yapamayacağın iş yok" sözleriyle motive olduğunu söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Havalimanı taksi durağında bulunan 246 aracın 4'ünde kadın şoförler hizmet veriyor. İki kadın şoför, babası aracılığıyla sektöre giriş yaparken, diğer iki şoför işsizlik sonrası taksici olmaya karar verdi. Taksi durağı başkanı Tuncay Alaylı ve çalışma arkadaşlarının birlikte çalışmaktan onur duyduğu kadın şoförler, müşterilerin de vazgeçilmezi oldu.

Makine Mühendisi Sogar'ın tercihi şoförlük oldu

10 ay önce taksi şoförlüğüne Başlayan Arife Sogar, şoför olan babası aracılığıyla işe başladığını dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Sogar, 10 ay önce babasının rahatsızlığından sonra şoförlüğe başvurduğunu söyledi.

Sogar, "Taksi şoförlüğüne 10 ay önce başladım. Babam küçük bir rahatsızlık geçirmişti, ondan sonra denemek istedim. Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunum, aslında makine mühendisiyim. 18 yaşında ehliyetimi aldım. Babamla çalıştığım için şoförlüğe daha kolay alıştım. Babam taksi şoförüydü, başka bir yerde çalışıyordu, sonradan havalimanına geçti, erkek kardeşimle beni de dahil etti. Biz de kardeşimle beraber çalışmaya başladık, şoförlüğü de keyifle yapıyorum. Genel olarak güzel bir izlenim var, takdir ediyorlar. Kadın müşterilerle karşılaştığımda daha mutlu oluyorlar, rahat ettiklerini söylüyorlar, kadın şoför sayısının daha da artmasını istiyorlar. Erkekler de gurur duyuyor. 'Benim kızım da böyle araba kullansa ya da eşim de kullanmaya çalışıyor" gibi söylemlerde bulunuyor" diye konuştu.

Araç takip cihazlarıyla izleniyorlar

Kadınlara taksi şoförlüğü yapmaları konusunda destek olunmasını isteyen Arife Sogar, araçta bulunan takip cihazlarıyla güvende olduklarına dikkat çekti. Sogar, "Kadınlara bu meslek konusunda daha destek olunmasını istiyorum. İzmir'de iki ay önce bir meslektaşımız öldürüldü fakat bunun dışında sıkıntılı durumlarla karşılaşmıyoruz. Tır otobüs şoförleri olduğu gibi taksi şoförlerinin de olmasının olağan bir durum olduğunu düşünüyorum. Güvenliğimiz için araçta takip cihazlarımız var, aracın sahibi ve durak nerede olduğumuzu görüyor. ya da diğer iletişim aracımız olan telsiz her yerde çekiyor, telefonla sıkıntı yaşadığımızda onu kullanabiliyoruz" dedi.

Sogar, ayrıca Antalya'ya gelen yabancı turistlerle iletişim sorunu yaşamadıklarını, İngilizce konuşarak anlaştıklarını kaydederek, bilmediği bir dil olduğunda telefon uygulaması üzerinden sesli bir biçimde çeviri yapabildiklerini açıkladı.

17 yaşında kızı için 10 yıl önce şoförlüğe başladı

Taksi durağının 10 yıldır hizmet veren ilk kadın şoförü Elif Duman da işini severek yaptığını belirterek, 17 yaşında kızı olduğunu ve özellikle annesinin kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti. İşini kaybettikten sonra şoförlüğe başlayan Duman, seneler içinde müşterilerin ve çalışma arkadaşlarının kadın şoförlere alıştığını anlattı.

Duman, sözlerine şu şekilde devam etti: "48 yaşındayım. 10 sene önce işsiz kaldım, geldim başladım. 1 sene durakta joker olarak çalıştım. 9 yıldır da devam ediyorum. İş hayatına 18 yaşımda konfeksiyonda çalışarak başladım. Ardından 15 yıl tatil köyü fotoğrafçılığı yaptım, 2 sene bir otelin santral bölümünde çalıştım. İşsiz kalınca şoförlüğe başvurdum. Bu durağın ilk taksi şoförüyüm, ilk geldiğimde baya zorluklar yaşamıştım. Şimdi her şey iyi. 300 erkeğin içinde tek kadın olmak zordu, güçlü durmak gerekiyordu. Başlarken "Nasıl bu işi yapabiliyorsun?" diye soruyorlardı, ölümü bile göze almıştım. Cesurdum, çünkü kaybedecek çok bir şeyim yoktu. Şoförlüğe başladığımda çok şaşırıyorlardı, fotoğrafımı çekiyorlardı. Artık alıştılar, yadırgamıyorlar. Yine de "İlk kez kadın şoförün arabasına bindim" diyenler oluyor. Avrupa'da bu çok yaygın, o yüzden turistler çok şaşırmıyor, güzel karşılıyorlar. 17 yaşında kızım var, arkadaşlarına çevresine söylediği zaman bir tepki alıyor. "Taksi şoförü annen mi var" diyorlar. Özellikle annem gurur duyuyor."

İş hayatı aşkı da getirdi

Elif Duman, taksi şoförlüğünün kendisine aşkı da getirdiğini söyleyerek, kullandığı aracın sahibiyle 9 yıl önce evlendiğini dile getirdi. Duman, "Ben buraya işe başladığımda yeni boşanmıştım. İşe başladım, bir sene sonra taksisini kullandığım aracın sahibi patronum evlenme teklif etti, 9 yıldır evliyim. İki üç yıl sonra emekli olacağım. Güzel bir ortamımız var, burada kocaman bir aileyiz" dedi.

"Yabancı müşterilerle eğleniyoruz"

Asıl işi satış pazarlama olan Yasemin Demir ise iki ay önce şoförlüğe başvurduğunu, daha önce uzun yolda araç kullandığı için taksi şoförlüğünü yapabileceğini düşünerek, mesleğe başladığını aktardı. Müşterilerden aldığı olumlu tepkilerden memnun olduğunu söyleyen Demir, şu ifadelere yer verdi: "40 yaşındayım, iki ay önce bu mesleğe başladım. Normalde satış pazarlama işiyle uğraşıyordum. İşten çıkmam gereken durumlar oldu. Bir ay kadar dinlendim, takside çalışmak istedim. Çünkü daha önce de uzun yol yapmışlığım var. Yabancı müşterilerle sürekli eğleniyoruz. Çok güzel tepkiler alıyorum. Kırmızı ışıkta durduğumuzda alkışlayanlar, tebrik edenler oluyor. "Harikasınız" diyorlar. Bu bana motivasyon veriyor, kim gururlanmaz."

"Kadının yakışmadığı yer yok"

17 yaşındaki kızının da işe olan hevesinde desteğinin olduğunu kaydeden Demir, daha çok kadın meslektaşının olmasını istiyor. Demir, "17 yaşında kızım var, bekarım. Kızım "Anne seninle gurur duyuyorum, yapamayacağın iş yok" diyor. Kızıma mutlaka zaman ayırıyorum. İzin günümde ya da iş aralarında eve gidiyorum, beraber yemek yiyoruz. Onu ihmal etmemeye çalışıyorum. Kadının yakışmadığı yer yok, aramızda kadınları görmeyi isteriz" diye konuştu.

"Bizim şoför geldi" diyorlar

Babası taksi şoförü olan Çilem Bükülmez ise babasının yönlendirmesiyle 1 ay önce taksi şoförlüğü yapmaya başladığını söyledi. Üç çocuk annesi olan Bükülmez, çocuklarının ve eşinin kendisine şartsız destek verdiklerini belirtti.

Bükülmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "41 yaşındayım. Babam 20 yıllık taksici, bir ay önce babamın yönlendirmesiyle geldim. Aslında babamın yanında çocukluğumdan beri yaptığım işte çalışıyorum. Devamını da getireceğim. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Çocuklarım gurur duyuyor, "Bizim şoför geldi" diyorlar. 19 yaşında oğlum, 15 ve 10 yaşında iki kızım var. Eşim taksi şoförlüğü yapmak istediğimi ilk söylediğimde tepki gösterdi, "Olmaz, çocuklar ne olacak" dedi, sonra "Arkandayım, seninle gurur duyuyorum" dedi."

İlanla kadın şoför aranıyor

Havalimanı Taksi Durağı Başkanı Tuncay Alaylı, havalimanında hizmet veren 246 araçtan 4'ünü kadınların kullandığını belirterek, daha çok sayıda kadının çalışması için ilan verdiklerini açıkladı. Alaylı,"246 aracımızla havalimanında hizmet vermekteyiz. 4 tane kadın şoförümüz var. Müşterilerimiz de kadın şoförlerimizi tercih ediyor, çoğaltma yolunda atılımlarımız var. Kadın şoför aradığımıza dair ilanlarımız var. Havalimanında çalışan şoförlerimize İngilizce kursu aldırdık, yabancı dil bilmesi için öncülük yaptık. Kadın şoförlerimiz de İngilizce biliyor, akıcı konuşuyorlar. Dilin ne kadar önemli olduğunu bildikleri için boş zamanlarında bile İngilizce çalışıyorlar" dedi. - ANTALYA