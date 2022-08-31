Antalya haberleri! Antalya'da Büyük Zafer'in 100. Yılı Tan Taşçı Konseriyle Kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda Tan Taşcı konseri ile kutladı. Cumhuriyet Meydanı'na sığmayan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Tan Taşçı konseri düzenledi. Konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Cumhuriyet İçin Antalya Elele Platformu sözcüsü İbrahim Daş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve binlerce Antalyalı izledi.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN EN BÜYÜK ZAFERİ"

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferlerle dolu şanlı tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında her türlü imkansızlıklara rağmen kazandığımız Büyük Taarruz 'un 100. Yıldönümü. 30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferidir. 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini veren ebedi başkomutanımız işgalci güçleri ülkemizden defettiği bağımsızlığımızın 100. yılı kutlu olsun. Hasan Tahsinler, Sütçü İmamlar, Seyit Onbaşılar buradayız. Kara Fatmalar, Nezahat Onbaşılar, Yörük Aliler buradayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

"Atatürk'ün devrimleri ışığında yürüyenlere Toroslardan selam olsun" diye seslenen Başkan Muhittin Böcek, şöyle devam etti:

"Ulu Önder Atatürk'ün yolunda gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı daha aydınlık, daha özgür daha demokratik bir Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. Yılında hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Bu kutsal görevi aldığımdan beri yılmadan yıkılmadan canımı dişime takarak çalıştım, her adımımı vatandaşlarıma duyduğum sorumluluk vatanıma olan sevdam ile attım. Gücümü sizlerden sevgiden, her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk ve Cumhuriyet'ten aldım. 30 Ağustos Bayramımız kutlu olsun."

TAN TAŞÇI, ZAFER COŞKUSUNU DORUĞA ÇIKARDI

Konuşmaların ardından sahneye ünlü pop müzik sanatçısı Tan Taşçı çıktı. Meydanı dolduran on binlerce Antalyalı, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, Tan Taşçı'nın şarkılarına eşlik etti. Eski, yeni ve hareketli şarkıları ile Antalyalıları coşturan Tan Taşçı, unutulmaz bir Zafer Bayramı yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, günün anısına Tan Taşçı'ya, Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.