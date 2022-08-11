Antalya haber! Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı Düzenlendi

Antalya haberlerine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı için çalışmalarına hız verdi. Antalya’nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilecek Deprem Master Planı için düzenlenen çalıştayda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kentin güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmaları ortak akılla ele alacaklarını belirterek, “Deprem Master Planı’nı ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya’nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı için çalışmalarına hız verdi. Antalya'nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilecek Deprem Master Planı için düzenlenen çalıştayda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kentin güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmaları ortak akılla ele alacaklarını belirterek, "Deprem Master Planı'nı ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı'na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda, 31 Aralık 2025 tarihine kadar bitirilmesi gereken Deprem Master Planı için izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ülkenin birçok deprem felaketi yaşamış, ölümler, yıkımlar görmüş, deprem riski olan bir coğrafyada olduğuna işaret ederek, "Yaşanan her depremden sonra alınmamış tedbirler, ihmal eksiklikleri, güvenli olmayan yapılar, müdahale ve koordinasyon yetersizliği gibi birçok konu tartışılır ve söylemde kalır. Ancak kaybettiklerimizi hiçbir şey geri getiremez. 'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sözü hepimizin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Bundan hareketle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizin depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla Deprem Master Planı'nı hazırlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya vizyonumuz ile Deprem Master Planı'nı ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

31 ARALIK 2025'E KADAR TAMAMLANACAK

Antalya'nın deprem geleceğini dikkate alarak, kentin güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmaları ortak akılla ele alacaklarını vurgulayan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Deprem Master Planı'nda kentimiz için deprem ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaları belirleyeceğiz. Yeniden yapılandırma, yeni ve uygun yapı alanları belirleme, kamusal yapı ve alt yapı tesislerini de bu kapsamda değerlendireceğiz. Kentimizin depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalara dair eylemleri belirlerken tüm tarafların teknik, mali, sosyal, idari ve hukuki haklarını koruyarak görev ve sorumluluklarını geliştireceğiz. Deprem Master planı çok yönlü, çok katılımlı ve çok aşamalı bir programdır. Bu nedenle konuya sadece bir mesleki bakış açısı ya da tek bir kurum tarafından ele alınması yetersiz olacaktır. 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak olan planı gerçekleştirebilmek için tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi önem arz etmektedir."

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şubesi Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak ise "Deprem Master Planı Yol Haritası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Olucak, çalıştayın Antalya'da kente dair, kentle ilgili her kurum ve kuruluşun fikirlerini, önerilerini, deprem master planından beklentilerini iletmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi. Olucak, çalıştaylar sonucunda tüm veriler elde edildikten sonra risk haritalarının oluşturulması ve deprem modellemesi yapılarak buna göre eylem planlarının hazırlanması safhasına geçileceğini anlattı. Olucak, deprem modellemesi safhasında çalışmaların bilim insanlarıyla yürütüleceğini söyledi.

58 EYLEMDEN 24'Ü BÜYÜKŞEHİR'E AİT

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdür Vekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz de Afet Yönetim Planları içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluklarını anlattı. Afet yönetim döngüsünün zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme safhalarından oluştuğunu söyleyen Deniz, "Valilik makamının oluruyla yürürlüğe giren İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alan Afet Risklerine Dirençli Şehir başlığında 18 hedef ve bu hedeflere bağlı gerçekleşecek 58 eylem var. Bu eylemlerin 24 tanesinden Büyükşehir Belediyemiz sorumlu durumda. Deprem Master Planı hazırlanması da bunlardan bir tanesi Başkanımız Muhittin Böcek'in vermiş olduğu talimatla biz bu İRAP'ın içinde de bulunan Deprem Master Planı çalışmalarına başlamış durumdayız" diye konuştu.

ÇALIŞTAY METODOLOJİSİ

Çalıştayı'ın sabah oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz'un 'Çalıştay Metodolojisi' başlıklı sunumu ve konuşması ile devam etti. Oğuz, Deprem Master Planı'nın gerekliliğine dikkat çekerek, "Bugün gelinen noktada artık 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğü giren ilgili kurum ve kuruluşlara da tebliğ edilen İRAP adını verdiğimiz çalışmayla her şey tanımlandı. Bu çalışmalardan 18 hedef belirlendi. Birisi de bugün startını verdiğimiz Deprem Master Planı. Bugün tarihi bir gün. Yol haritamız belli. Sizlere bizim yaptığımız ön çalışmaları İRAP'ta verilen görevleri beraberce tartışacağız. Genel durumu inceleyeceğiz. Eksik, fazla gördüğünüz konuları ilgili meslek alanındaki kurumların katkılarıyla kaleme alacağız . Çalıştayların devamını yapacağız. Çalıştayı kitapçık haline getireceğiz" dedi.

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE VERİ OLUŞTURULACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şubesi Müdür Vekili Şehir Plancısı Süleyman Kocabaş da çalıştayda 'Antalya'da Kentsel Dönüşüm' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesinden Geomatik Yüksek Mühendisi Mehmet Doğan, 'İnsansız Hava Aracı ile Veri Üretimi' konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı konuşma ve sunumların ardından oluşturulan çalışma guruplarının toplantıları ile devam etti. Çalıştay, grupların görüşlerini belirtilerek planlama konusunda bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.