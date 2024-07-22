Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, hafta başı olmasına rağmen sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı yüzde 70'lerin üstünde kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, sahillerden denize girerek serinlemeye çalışırken, vatandaşların sıcaktan korunma yöntemleri dikkat çekti. Bir tatilci kendini taşların altına gömerek serinlemeye çalışırken bir tatilci de yağmur şemsiyesiyle sıcaklardan korundu.

Yüksek sıcaklık ve nem oranına rağmen bazı tatilciler de şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen Murat Temel isimli vatandaş, 1996 yılından itibaren yaz mevsiminde Antalya'ya tatile geldiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Denizin suyu akşamüzeri serin oluyor, dün Ay tutulması vardı, deniz kenarında izlemek güzeldi. Deniz suyu serinletiyor, ferah."

Seyahatsever projesiyle Antalya'ya geldiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerinin Türkiye'de görmedikleri illeri gezip, görebilmesi için KYK yurtlarını ücretsiz olarak açtığı Seyahatsever projesi kapsamında Ankara'dan Antalya'ya gelen Yiğit Alp Yılmaz ise, "5 günlük KYK yurdunda kalmak için geldik, arkadaşımla beraber sahile indik. Deniz suyu çok sıcak, hamam gibi. Hiç soğuk suya denk gelmedik. Dün geldiğimizde hissedilen 60 dereceydi, insan vücudunun yandığını hissedebiliyor, insan bir mermi geliyormuş gibi hissediyor, sadece sıcaktan yanmıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okuyorum, Seyahatsever projesinden çok memnunum, her şeyimiz hazır. Arkadaşlarımızla beraber kalıyoruz, ucuza yemek yeme fırsatımız oluyor" diye konuştu.

Yine aynı proje kapsamında Antalya'ya gelerek Konyaaltı sahiline inen Mete Aydoğan da, "Arkadaşımla Ankara'dan Antalya'ya tatile geldik, KYK'da kalıyoruz. Yanıyoruz, hissedilen sıcaklık çok fazla. Nem zaten başını almış gitmiş. Konyaaltı sahiline ilk gelişim, deniz de serinletmiyor" dedi. - ANTALYA