Antalya'da kiracıların indirdiği asansörlü duvara otel sahibinden tel örgülü önlem

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahibi, otele ait dükkanların giriş bölümüne yaptırdığı asansörlü duvarın, kiracılar tarafından indirilmesinin ardından kaynak yaptırıp üzerine tel örgü çekti. Kiracıların tepkisine neden olan olayla ilgili otelin avukatı, söz konusu yerin otelin bahçe duvarı olduğunu, imarda da duvar alarak göründüğünü ve otel sahibinin cezalı duruma düşmemek için duvarı örmekten başka çaresinin olmadığını söyledi.

Manavgat'ın Evrenseki ve Kumköy Turizm Bölgelerinin sınırında bulunan 5 yıldızlı otel sahibinin otelin altında bulunan işyerlerinin yol tarafında bulunan girişine asansörlü duvar yaptırması, dükkanlarda kiracı olarak bulunan esnafların tepkisine neden olmuştu. İşyeri sahibi bununla da yetinmeyip dükkanların elektrik ve suyunu kesmişti. Asansörlü duvarı kendi imkanlarıyla indirdiklerini belirten esnaflar, otel sahibinin önce asansörlü duvarı kaynakladığını, ardından da duvarın üzerine tel örgü çekerek iş yapmalarını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

"Evde şarj ettiğim makinalarla turistlere hizmet vermeye çalışıyorum"

Kuaför, güzellik salonu ve market işleten Mehmet Tokgöz, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını, 2022 yılı kira peşinatını da yatırmalarına rağmen otel sahibinin kendilerini çıkarmak için her şeyi yaptığını belirterek, "Gördüğünüz gibi karanlıkta evde şarj ettiğim makinalarla turistlere hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Otel avukatı: "Burası otelin bahçe duvarı"

Otelin altındaki kiracıların söylemlerine karşı, otel yetkililerinden ilk kez açıklama geldi. Otelin avukatı olan Avukat Saip Umut Sertçelik, söz konusu yerin otelin bahçe duvarı olduğunu, asansörlü duvarın da otel sahibinin iyi niyeti sonucu malzeme indirip bindirmeleri amacıyla yapıldığını söyledi. Sertçelik, "Ne yazık ki bu insanlar haksız olmalarına ve mahkemece haksızlıkları kanıtlanmasına rağmen sanki haklıymış gibi açıklamalarda bulunuyor. Burası planlarda otel bahçesidir ve başka amaçla kullanılamaz. Müvekkilim de önce asansör sistemi yapmış, kiracılar bunu suiistimal edince de kaynaklayıp üzerine tel örgü çekmiştir. Bu dükkanların girişi otel içerisindendir. Dışarıdan giriş yapılması mümkün değildir. Her konuda yargı gerekeni söylemiş ve söylemeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA