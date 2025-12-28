Haberler

Türkiye karla mücadele ederken Antalya'da deniz sefası

Türkiye karla mücadele ederken Antalya'da deniz sefası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aralık ayının son haftasında Türkiye'nin birçok yerinde kar yağarken, Antalya'da yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin mutluluğunu yaşıyor. Hava sıcaklığı 9 dereceyken deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü.

Aralık ayının son haftasında Türkiye'de birçok ilde yoğun kar yağışı ve sert kış şartları etkisini gösterirken Antalya'da karla kaplı dağların gölgesinde kent sakinleri ve yabancı turistler, su sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı'nda denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok ili aralık ayının son haftasında 2025'i yoğun kar yağışı ve sert kış şartları altında uğurlamaya hazırlanırken Antalya'da yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini çıkardı. Dün itibariyle kentte etkisini göstermeye başlayan soğut havaya hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 9 derece dolaylarında seyrettiği turizmin başkenti Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Konyaaltı Sahili'nden 1 saat mesafedeki Saklıkent ve Antalya'nın batısında yer alan Konya'ya bağlanan Alacabel'de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

"Deniz dışarıdan daha sıcak"

Hafta sonu olması nedeniyle soğuk havaya rağmen güneşi fırsat bilerek Konyaaltı Sahilini dolduran bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlardan Nazmi Üstündağ, denizin havadan daha sıcak olduğunu belirterek, "Saklıkent'te kar varken burada denize giriyoruz. Su güzel ama dışarıda esinti biraz üşütebiliyor. Ama deniz gayet güzel, tertemiz. Yaz kış her hafta sonu denize giriyorum, hiç şaşmaz. Doğuda kar, Saklıkent'te kar, burada deniz. Yüzmeye devam" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler