Antalya'da Filistinli Kardeşler İçin Dua ve Destek Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Antalya Muratpaşa Camii'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda, Filistinliler için dualar edilirken, Sumud Filosu'na destek mesajları verildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Antalya Muratpaşa Camii'nde yatsı namazı ve ardından düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Camide cemaate vaaz veren İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği vurguladı. Gencinden yaşlısına camiye gelen vatandaşlar, Gazze'deki Filistinliler için dualar etti.

Murat Arıkan adlı vatandaş, "Muratpaşa Camisi'nde Müslümanlar olarak toplandık. Filistin'e destek için buradayız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Bütün Müslümanları bu tür programlara davet ediyorum. Herkesin birlik ve beraberlik olmasını istiyoruz; bütün Müslümanlar birlik beraber olursak bu durumu kırarız. Sumud Filosuna da dualar eksik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Nurseda Aykut adlı vatandaş ise, "Bu insanlık dışı soykırıma dualarımızla destek olmaya geldik. Gemilerde İsrail tarafından alıkonulan kardeşlerimize ve Gazze'de mahsur kalan kardeşlerimize destek olmak için buradayız. Bu akşam dualarımızla destek oluyoruz" dedi. - ANTALYA

