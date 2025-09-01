Antalya'da adli yıl açılışı gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, "Adalet, toplumsal barışın, devletin varlığının ve milletimizin huzurunun en güçlü dayanağıdır" dedi.

Antalya'da adli yıl açılışı Antalya Adliyesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, adaletin toplumsal barışın, devletin varlığının ve milletin huzurunun en güçlü dayanağı olduğuna dikkat çekerek, "Yargı teşkilatının en büyük görevi vatandaşlarımızın haklarını ve özgürlüklerini korumak, hukuk devletini güçlendirmek, topluma güven vermektir" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlar ve projeler

Başsavcı Yakup Ali Kahveci, yeni adli yılda Antalya yargı teşkilatına kazandırılacak projeleri açıkladı. Kahveci, yaz kararnamesiyle Antalya'da bölge idare mahkemesinin kurulduğunu hatırlatarak, yılbaşına kadar fiziki altyapının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Kemer'de geçtiğimiz yıl temeli atılan adliye binasının kısa süre içinde tamamlanarak yıl bitmeden hizmete açılacağını belirten Kahveci, il merkezinde de iki ek adliye binasının faaliyete gireceğini dile getirdi.

Çocukların üstün yararını gözeten çocuk adalet merkezleriyle ilgili de bilgi veren Başsavcı Kahveci, Döşemealtı'nda tahsis edilen arazi üzerinde yıl bitmeden inşaata başlanacağını kaydetti. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi'nin yanında bulunan 9 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Antalya Adliyesi'ne tahsis edildiğini aktaran Kahveci, "Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesinin yanında yer alan 9 dönümlük bir arazi var. Bu arazi tüm meslektaşlarımız bilir, adliyeye nasip olup olmayacağı sürekli bir tartışma konusuydu. En son Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve yazılı talimatıyla bu arazinin özelleştirme kapsamından çıkartılarak Antalya Adliyesi'ne ek hizmet binası yapılmak üzere tahsisiyle ilgili yazılı talimatlar alınmıştır. Çok kısa süre içerisinde 2026 yılı yatırım planına dahil edilmesi ve bina yapılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sıkı şekilde takip edeceğiz" dedi.

Lojman ve araç desteği

Geçtiğimiz yıl Manavgat, Serik ve Alanya'da yüzlerce lojmanın hizmete girdiğini, son olarak 80 lojmanın da teslim alındığını açıklayan Kahveci, tahsislerin kısa sürede yapılacağını ifade etti. Ayrıca mahkemelerin keşif hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 aracın daha hizmete girdiğini de bildirdi.

"Bağımsız ve tarafsız yargı"

Başsavcı Kahveci, yargının fiziki şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili yatırımların Antalya Yargı Teşkilatı'na olan güvenin ve desteğin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Adaletin teminatı bağımsız, tarafsız, güçlü bir yargıdır. Bizler hiçbir ayrım gözetmeksizin anayasa ve kanunların çizdiği çizgi çerçevesinde görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin adalete olan güvenini en üst seviyede tutmak için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yapmaya hazırız" dedi. - ANTALYA