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Antakya Gazi Ortaokulu İçin Yardım Konseri Düzenleniyor

Antakya Gazi Ortaokulu İçin Yardım Konseri Düzenleniyor
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Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER), 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Antakya Gazi Ortaokulu için yardım konseri düzenleyecek. Konser gelirleri, okulun yıkılan atölyelerinin yeniden kurulması için bağışlanacak.

Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 6 Şubat 2023'de Antakya'da hasar alan Gazi Ortaokulu için yardım konseri düzenlenecek.

KİGDER tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde orta hasar alan Antakya Gazi Ortaokulu için yardım konseri düzenlenecek. Depremde orta bölümünde yıkılma olan okulun en üst katında bulunan ve tamamen yıkılan atölyelerin yeniden faaliyete geçmesi için konserden elde edilen gelir bağışlanacak. KİGDER'in düzenleyeceği yardım konseri 21 Şubat Cuma günü saat 19.30'da Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Konserle ilgili bilgi veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu; "Biliyorsunuz ki Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak biz 6 Şubat saat 04.17'den itibaren teyakkuz halindeydik. 2 yıldır iletişimimizi hiç kesmedik deprem bölgeleriyle. O bölgedeki kardeşlerimizle bağlantılarımız hiç kopmadı ve elimizden geldiğince birilerine ön ayak olup, Kayseri'deki destekçilerimiz ve bize inanan insanlarla birlikte onların yaralarına bir nebze olsun ilaç olmaya gayret ettik o günden itibaren. Tabi biz orada olduğumuz için de sürekli yardım çağrıları geliyor. Yine bir yardım çağrısı Antakya'dan gelmişti 2 ay önce. Bu kez Antakya'dan bir okul ses verdi bize ve bizden yardım istediler. Okulumuzun adı Antakya Gazi Ortaokulu, 1982'den beri eğitim-öğretim yapan bir okul. Okul, bilişim atölyeleri, robotik kodlama atölyesi, zeka atölyeleri, müzik atölyeleri ve görsel sanatlar atölyeleriyle oldukça aktif bir ortaokul. Maalesef 6 Şubat 2023'de okul orta derecede hasar almış. Çalışma atölyeleri okulun en üst katında olduğu için atölyelerin tamamı yıkılmış. Okulun orta bölümü de ciddi hasar almış" dedi.

Karaoğlu, verecekleri konserden elde ettikleri gelirleri okulun atölye yapımı için bağışlayacaklarını söyleyerek; "Geçen hafta itibariyle okulun fiziki onarımı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı da onayladı ve okul artık eğitime hazır. Ancak atölyelerin tamamı artık boş. Bize yardımcı olmamız konusunda çağrıları oldu. Atölyelerini tekrar hayata geçirmek istediklerini söylediler. Biz duyarsız kalamadık ve yönetim kurulu üyemiz Şafak Çivici sandalye ve masa ihtiyacının tamamını karşıladı. Bizim yine bir arkadaşımız dedi ki gelin güçleri birleştirelim bir konser yapalım ve gelecek gelirleri de bu okula bağışlayalım dedi. Biz o kadar değişik gruplar bir araya geldik ve dedik ki deprem tarihinden sonraki bir zamana bunu yaydık ve 21 Şubat'ta ki bu arada burada olmayan müzisyen arkadaşlarımız da bize destek veriyorlar. Bilet satışlarıyla da elde ettiğimiz gelirler bu atölyelerin birini bile onarmaya yetmeyebilir. Dolayısıyla duyurabileceğimiz kadar çok kişiye duyurup bir bağış kampanyası yapalım, insanlar bağışlarını yapsınlar. Bağışları derneğimizin resmi İban numarasına yaparak okulumuza destek verelim. Bir tuğla da biz koyalım. Eminim destek vermek isteyen çok yürek vardır Kayseri'de. Çünkü Kayseri 2 yıldır gerçekten oraya destek verdi ama yaralar hala çok büyük. Hepimizin yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterme sorumluluğu var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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