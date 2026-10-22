Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antakya'da taksicilik yapan kadın, günde ortalama 15 saat direksiyon sallıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da taksicilik yapan kadın, günde ortalama 15 saat direksiyon sallıyor Haber Videosunu İzle
Antakya'da taksicilik yapan kadın, günde ortalama 15 saat direksiyon sallıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da yaşayan 48 yaşındaki kadın, ağabeyinin taksicilikten emekli olmasının ardından onun taksisini devralarak yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyor. Kadın taksici, haftanın 7 günü günlük ortalama 15 saat çalıştığını ve müşterilerden olumlu tepki aldığını söyledi.

Hatay'da yaşayan 48 yaşındaki Deniz Helvacıoğlu, ağabeyinin taksicilikten emekli olmasının ardından direksiyon başına geçerek taksiciliğe başladı. Daha önce köftecilik yapan Helvacıoğlu, yaklaşık 3 aydır kentte taksicilik yaparak haftanın 7 günü, günlük ortalama 15 saat çalışarak mesai yapıyor.

Antakya'da yaşayan Deniz Helvacıoğlu, uzun yıllar araç kullandıktan sonra ağabeyinin yönlendirmesiyle taksiciliğe adım attı. Ağabeyinin emekli olmasıyla onun kullandığı taksiyi devralan Helvacıoğlu, daha önce yaptığı köftecilik mesleğini bırakarak yeni bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 3 aydır direksiyon başında olan Helvacıoğlu, Antakya'nın Vali Göbeği ve çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde yolcularını gidecekleri yerlere ulaştırıyor. Kadın taksici olduğunu görenlerin şaşırdığını belirten Helvacıoğlu, müşterileriyle kurduğu iletişimden ve aldığı olumlu geri dönüşlerden memnun olduğunu dile getirdi.

"Mesleğimi seviyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyorum"

Ağabeyinden emanet olarak aldığı taksicilik mesleğini sürdüren Deniz Helvacıoğlu, "Abimin sayesinde bu mesleğe başladım. Abim eski taksicilerden, ben de araç kullanmayı çok sevdiğim için bana 'Gel, seni de bu işe geçirelim' dedi. İyi ki de başlamışım, çok memnunum. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Bir kadın olarak taksicilik yaptığımı görenler şaşırıyor. Ancak kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını düşünüyorum. Mesleğimi seviyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyorum ve henüz yeniyim. Çok şükür, şimdiye kadar kötü bir durumla karşılaşmadım. Allah herkesten razı olsun. İnsanlar şaşırsa da genellikle güzel yorumlar ve olumlu tepkiler alıyorum. Müşterilerimizle iletişimimiz çok güzel. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Müşterilerim bilmediğim yerlerde bana çok yardımcı oluyor ve desteklerini hissettiriyorlar. Duraktaki arkadaşlarıma da buradan selam gönderiyorum" dedi.

"Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor ve müşterimiz olduğunda çağırıyorlar"

Haftanın her günü ortalama 15 saat kentin sokaklarında direksiyon sallayan Deniz Helvacıoğlu, "Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor. Müşterimiz olduğunda çağırıyorlar, biz de gidip alıyoruz. Bazen durak dışında, evden çıkıp müşterilerimize hizmet verdiğimiz de oluyor. Telefonla haftanın her gün 24 saat müşterilerimizin hizmetindeyiz. Ben Antakya'da, Vali Göbeği ve çarşı merkezinde çalışıyorum. Çok çalışmaya alışkın olduğum için bu meslek beni pek yormuyor. Daha önce köftecilik yapıyordum. Şimdi taksiciliğe başladım. İnşallah Allah bu mesleği sürdürmeyi de nasip eder. Yaklaşık 11 yıldır araç kullanıyorum. Önceki işim nedeniyle de sürekli trafikteydim. Araba kullanmayı çok sevdiğim için bu durum benim için bir avantaj oldu. Artık arabamla daha fazla zaman geçiriyor, daha çok yol yapıyor ve bundan daha fazla mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Kadın taksicileri destekliyoruz, taksicilik mesleğine kadınlar yakışıyor"

Taksicilik mesleğine kadın sürücülerin yakıştığını söyleyen Mustafa Kartal, "Kadın taksicileri destekliyoruz. Taksicilik mesleğine kadınlar yakışıyor. Bütün meslektaşlarım Deniz ablayı destekliyorlar. Deniz abla çok iyi araç sürücüsü. Durakta kadın sürücüsünün olması duraktaki meslektaşlarıma çeki düzenli olmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

''Onunla aramızda savaş olacak'' demişti, madara oldu!
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi

Rakibi 10 kişi kaldı diye sevindiği sırada şoku yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov

Avrupa'ya damga vuruyor! G.Saray'ın bu çocuğu elinde tutması imkansız
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

Hem parasından hem ilişkisinden oldu
Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
'5 ülkeden diplomatlar çekilecek' denildi, ABD yalanladı

Önce "5 ülke" denildi, sonra yalanlandı: Sadece Arabistan için geçerli
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü