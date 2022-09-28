Ankara yerel haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi 27. Dönem Çocuk Meclisi Başvuruları Başladı

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni dönem başvuruları başladı. 9-14 yaş arası çocukların 29 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri Çocuk Meclisi’nin 27. dönem üyeleri ise 6 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuruları başladı. 9-14 yaş arası çocukların 29 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri Çocuk Meclisi'nin 27. dönem üyeleri ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem hazırlıklarına başladı.

Başkentli çocukların, görüşlerini, fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararı alarak çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuru süreci başladı.

26 Eylül itibarıyla başlayan başvuru süreci 29 Ekim'de sona erecek ve Çocuk Meclisi'nin yeni dönem üyeleri 6 Kasım'da gerçekleşecek seçimle belirlenecek.

BAŞVURULAR, 29 EKİM'E KADAR ONLINE OLARAK YAPILABİLECEK

27. Dönem Çocuk Meclisi üyesi olmak isteyen ilk veya ortaokul öğrencisi 9-14 yaş arasındaki çocuklar, ' https://cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

6 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde 150 yeni üyenin belirlenmesinin ardından 27. Dönem Çocuk Meclisi görevine başlayacak.

YORGANCILAR: "ANKARALI ÇOCUKLARIMIZI DEMOKRASİ ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ"

Online olarak başvuruda bulunan adaylar, 27. dönem üyeliği için 1 dakikayı aşmayacak şekilde kendilerini tanıttıkları bir video hazırlayarak, abbcocukmeclisi06@gmail.com adresine gönderecek.

Çocuklar seçim gününe kadar, Çocuk Meclisi'nin instagram sayfasında yayınlanacak video ile isim, soy isim, okul, sınıf bilgileri, ilgi alanları ile meclise girme hedeflerini anlatarak oy toplamaya çalışacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Başkentli çocukların Çocuk Meclisi sayesinde seçme ve seçilme deneyimi yaşayacaklarını belirterek, "Çocuk Meclisi'mizin 27. dönem üye seçimlerine başlamış bulunmaktayız. 29 Ekim tarihine kadar adaylık başvurularınızı online olarak yapabilirsiniz. 9-14 yaş grubundaki tüm çocuklarımız adaylık başvurusunda bulunabilirler. Tüm Ankaralı çocuklarımızı bu demokrasi şölenine bekliyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR KENT YÖNETİMİNE KATILACAK

Çocuk Meclisi'nde görev almasını istedikleri adaylara oy vermek için heyecan dolu bir seçim atmosferine girecek olan çocuklar, demokratik bir seçim sürecini küçük yaşta tecrübe etmiş olacak.

6 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından en çok oyu toplayan 150 meclis üyesi, çalışmalarını Sıhhiye'deki Çocuk Meclisi binasında sürdürmeye başlayacak. Yeni üyeler, çocuk hakları başta olmak üzere çocuk dostu projeler üreterek kent yönetimine aktif olarak katılma imkanı bulacak.

Daha önce bu deneyimi yaşayan üyeler, Başkentli çocukları şu sözlerle Çocuk Meclisi'ne davet etti:

-Alperen Yıldız: "Çocuk dostu belediyemizin Çocuk Meclisi'nde siz de yer almak istiyorsanız, kararlar alınırken çocukların da görüşü alınmalı diyorsanız, siz de meclise katılmak için başvurunuzu yapın. Bu mecliste sadece çocuklar karar alır."

-Ayşe Beliz Temizer: "Alınacak kararlarda biz de varız diyen tüm çocukları 27. yılında Büyükşehir Belediyemizin Çocuk Meclisi üyeliği için başvurularını yapmaya davet ediyorum."

-Rüzgar Karaton: "Çocuk Meclisi'nde geçen dönem ilk senemdi ve burada çok şey kazandım. Onun için yeniden seçimlere katılmaya karar verdim. 9-14 yaş arasın ilk ve ortaokula giden arkadaşlarımızı bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum. Çocuk Meclisi anlatılmaz yaşanır."

-Neva Yurt: "Geçen sene başkan yardımcılığı görevine seçilmiştim. Bu sene de meclis üyesi olmayı çok istiyorum ve yine seçimlere katılacağım. Çocukların sesi olmak için çalışan bu mecliste siz de yer alabilirsiniz. Başvurunuzu yapın ve siz de bu çok güzel deneyimi yaşayın. Haydi, çocuklar meclise."