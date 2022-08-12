Ankara yerel haberi... Yenimahalle'de Aşure Kazanları Barış ve Kardeşlik İçin Kaynadı

Ankara haberler: Yenimahalle Belediyesi’nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımına, bu yıl Ragıp Tüzün Parkı’nda başlandı.

Yenimahalle Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımına bu yıl Ragıp Tüzün Parkı'nda başlandı.

Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Birlik ve beraberliğimizin teminatı farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul edip birbirimize saygı duymamızdır" dedi.

Uzun kuyruklar oluşturan ilçe sakinlerine Başkan Yaşar kendi elleriyle aşure dağıttı. Yenimahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Yaşar, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZDİR"

Fethi Yaşar, "Muharremin acısı da Ramazanın coşkusu da bizimdir. Göreve geldiğim günden beri hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden eşit hizmet anlayışı ile çalıştım. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde atalarımız Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden canı pahasına bu toprakları savundular ve şehit düştüler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği eşit yurttaşlık düşüncesiyle çalışacak ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi.

9 AYRI NOKTADA AŞURE İKRAMI

Muharrem ayı nedeniyle binlerce Yenimahalleli'yi barış içinde bir araya getiren aşure dağıtımı, 12 Ağustos Cuma Varlık Pazar Yeri, 13 Ağustos Cumartesi Demetevler Cuma Pazar Yeri, 14 Ağustos Pazar Murat Karayalçın Kent Meydanı, 16 Ağustos Salı Ata Mahallesi Pazar Yeri ve Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi, 17 Ağustos Çarşamba günü Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri ve Şentepe Müslüm Gürses Parkı'nda saat 18.00'de devam edecek.