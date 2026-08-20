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Düzce'de öksüz ve yetim çocuklar Ankara ile Konya'ya uğurlandı

Düzce'de öksüz ve yetim çocuklar Ankara ile Konya'ya uğurlandı
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Düzce'de ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar, 'Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde' projesi kapsamında Ankara ve Konya'ya gönderildi. Uğurlama töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, gezinin çocukların tarih ve medeniyet bilincine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce'de ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar, "Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde" Projesi kapsamında Ankara ve Konya'ya uğurlandı.

Düzce Valiliği himayesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Müftülük, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında çocuklar, kültür ve medeniyet yolculuklarının beşinci durağı olan Ankara ve Konya'ya gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama programında çocukları, Düzce Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Osman Demir, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe ve kurum personelleri dualarla uğurladı. Çocuklara hayırlı yolculuklar dileyen Vali Mehmet Makas, gerçekleştirilen gezinin çocukların tarih ve medeniyet bilincine katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Makas, tarihini bilen, vatanını ve milli değerlerini seven nesillerin yetişmesine katkı sağlayan projede emeği bulunan kurum ve personele teşekkür etti.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ankara ve Konya gezisiyle çocukların Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaları, ecdadın bıraktığı değerleri yerinde görmeleri ve anlamlı bir kültür yolculuğu yaşamaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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