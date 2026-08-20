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Yeni Evli Belediye Personeli Üvey Oğlu Tarafından Vurularak Öldürüldü

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Sakarya'da 31 Temmuz'da evlenen belediye personeli Aziz Dönmez, dün gece evinde uyurken 14 yaşındaki üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Dönmez'den geriye düğün görüntüleri kaldı; şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan belediye personeli Aziz Dönmez (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez'in 31 Temmuz'da evlendiği öğrenilirken, geriye düğün görüntüleri kaldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde çalışan Aziz Dönmez, evinde uyuduğu sırada üvey oğlu A.Y.F. (14) tarafından tabancayla vuruldu. Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dönmez, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastanede tedavi altına alınan Dönmez, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası koşarak kaçan A.Y.F. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Dönmez'den geriye düğün görüntüleri kalırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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