Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu

Beşiktaş'ın transfer tanıtım filminde rol alan Hülya Avşar, siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic ile kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkasında ikili arasında yaşanan diyalogların yanı sıra Vlahovic'in Hülya Avşar'a baktığı an dikkat çekti.

Sırp golcünün Avşar'a doğru baktığı sırada yüz ifadesinin değişmesi kameraya yansıdı. Vlahovic'in kısa süreli bakışı, kamera arkası görüntülerinin öne çıkan detaylarından biri oldu.

İLK KARŞILAŞMALARINDA TRAFİK DİYALOĞU

Kamera arkası görüntülerinde Hülya Avşar ile Vlahovic'in set karavanındaki ilk karşılaşmasına da yer verildi. Karavanın kapısında Vlahovic'i karşılayan Avşar, "Seni bekliyorum, 1 saattir..." dedi. Vlahovic ise gecikmesinin nedenini İstanbul trafiği olarak göstererek, "Geciktim, özür dilerim. Trafik... İstanbul'u biliyorsunuz" yanıtını verdi. Avşar, bu sözlerin ardından tebessüm ederek "Çalışmamız lazım" dedi ve çekimler başladı.

"BENDEN NEFRET ETTİN"

Çekimler devam ederken ikili arasındaki esprili diyaloglar da kamera arkası görüntülerine yansıdı. Set yürüyüşü sırasında Vlahovic, Hülya Avşar'a "Benden nefret ettin" diyerek şaka yaptı. Avşar ise "Sana çok fazla şey söyledim" sözleriyle karşılık verdi. İkili çekim aralarında birlikte selfie de çekti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDU"

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Vlahovic ile Hülya Avşar set ekibinin alkışları eşliğinde vedalaştı. Sırp futbolcu önce Türkçe olarak "Çok teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Avşar'a sarılan Vlahovic, "Benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

HÜLYA AVŞAR'DAN VLAHOVIC'E: ÇOK YAKIŞIKLI

Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar da çekimlerin ardından Vlahovic hakkındaki yorumuyla dikkat çekti. Avşar, kamera arkası görüntülerini, "Güldük, eğlendik, güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız. Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı." ifadeleriyle paylaştı.