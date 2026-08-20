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İsrail uçakları Dera'da hava sahasını ihlal etti

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İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal etti. Suriye resmi ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, bu olay, İsrail'in 18 Ağustos'ta İdlib'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na düzenlediği saldırının ardından geldi.

İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal etti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos'ta, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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