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Japonya'da Hızlı Tren İşçilere Çarptı: 4 Ölü

Japonya'da Hızlı Tren İşçilere Çarptı: 4 Ölü
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Japonya'nın Kanuma şehrinde hızlı trenin raylarda otları temizleyen işçilere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da  Shin-Kanuma İstasyonu'nda raylaradi otları temizleyen işçilere hızlı tren çarptı. İlk açıklamalara göre 4 işçi hayatını kaybederken, tren seferleri askıya alındı

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya’nın Gunma kentindeki Shin-Kanuma İstasyonu’nda feci bir kaza meydana geldi. Tobu Nikko Hattı üzerindeki raylarda ot temizliği yapan işçilere hızlı tren çarptı. İlk belirlemelere göre yaşları 50 ile 60 arasında değişen 4 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından hatta yürütülen tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

"GÖZCÜ SİSTEMİNE RAĞMEN"

Yerel saatle 10.46 sıralarında yaşanan olayda, iş güvenlik protokolleri mercek altına alındı. Bölge medyasında yer alan bilgilere göre, ray çalışmaları sırasında yaklaşan trenleri bildirmekle görevli bir personelin bulunması gerekiyordu.

Konuya ilişkin Tobu Demiryolu yetkilisinden yapılan açıklamada, "Gözcü sistemimiz standart işleyişe uygundu. Normal şartlarda tren yaklaştığında gözcü bayrak sallar, makinist bunu onaylar ve ardından uyarı kornası çalar. Tüm bu prosedürlere rağmen kazanın nasıl gerçekleştiğini titizlikle araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gelişmiş güvenlik önlemleri ve geniş demiryolu ağıyla tanınan Japonya'da bu tür ölümlü tren kazalarının son derece nadir görüldüğü belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı  soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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