'Ankara Miras Şantiye Gezileri' Programı, Fotoğraf Sanatçılarını Ağırladı

‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ programı ile restorasyon ve konservasyon çalışmalarının devam ettiği Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma projelerini Başkentlilere tanıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), proje şantiyelerinin kapılarını bu kez Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) üyesi fotoğraf sanatçılarına açtı.

' Ankara Miras Şantiye Gezileri' programı ile restorasyon ve konservasyon çalışmalarının devam ettiği Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma projelerini Başkentlilere tanıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), proje şantiyelerinin kapılarını bu kez Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) üyesi fotoğraf sanatçılarına açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihini yansıtan eserleri ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, restorasyon ile konservasyon çalışmalarına devam edilen Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma projelerine ait şantiyelerin kapılarını, Ankara Miras Şantiye Gezileri kapsamında 11'inci kez vatandaşlara açtı.

BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ankara Miras Şantiye Gezileri programının bu seferki konuğu, Engelsiz Fotoğraf Derneği üyesi fotoğraf sanatçıları oldu. Program kapsamında, uzman mimar ve arkeologlar, yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ulus Tarihi Kent Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları kaydetti:

"Özellikle Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde çok kapsamlı ve ciddi bir restorasyon sürecini başlattık. Bu çalışmalarımızın ilki Roma Tiyatrosu ve Arkeopark'tı. İkincisi ise Ankara Kalesi'nde sürdürdüğümüz çalışmalarımız. Yürüttüğümüz çalışmalarla kültür turizmi ekonomisinin yaratacağı katma değeri burada yaşayan hemşerilerimizin almasını hedefliyoruz. Asıl amacımız, Türkiye'yi, Cumhuriyeti'mizin ve Başkent'imizin 100. yılında Atatürk'ün bize koyduğu hedef ve açtığı yoldan kararlı bir şekilde çağdaş topluma hep birlikte dönüştürmek."

FOTOĞRAF SANATÇILARINDAN ABB'YE TEŞEKKÜR

Ankara tarihine yakından tanıklık etme imkanı bulan ENFOD üyeleri, tarihi yapıların fotoğrafını çekti. Ankara'nın 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapılarda devam eden çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını belirten fotoğraf sanatçıları, ücretsiz olarak düzenlenen gezi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

Necati Yalçın: Ankara hakkında yazıyorum, çiziyorum ve farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyorum. Bugün 'ENFOD ile Adım Adım Ankara' gezileri kapsamında burada bulunuyoruz. Biz, aslında buranın ilk halini de fotoğraflamıştık. Roma Tiyatrosu harika bir şekilde ayağa kalkıyor. Arkeopark, çocuklar için bir yer olsun derken tarih fışkıran bir yere dönüştü. Kent içinde yediden yetmişe herkese hitap edecek muhteşem bir alana dönüştü. O yüzden bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'ni bir kez daha yürekten kutluyorum.

Hulusi Gürpınar: Gerçekten çok heyecanlandım. Bugün babamdan ve dedemden dinlediğim o güzellikleri yeniden geri dönüşün sağlanması konusundaki ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı bu güzellikleri hayranlıkla keyifle izledik, dinledik ve görüntüledik. Geleceğe dair umularımız tazelendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün Ankaralıların buraları gördüklerinde heyecanlanacağına eminim.

İbrahim Ulusan: Tarihçiyim. Özellikle bir tarihçi olarak bu bölgelerde bulunmak ayrıca bir güzellik kattı. Doğma büyüme Ankaralı olarak, buraların geliştirilmesi, turizme açılması, en azından sanatsal dokusunun korunması çok önemli.

Mecid Vuran: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hayranlık uyandırdı. Hem buranın halkına kazandırdı hem de buraların turizme kazandırılması bizleri çok mutlu etti.