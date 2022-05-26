Ankara Kent Konseyi'nden Madde Bağımlılığı Farkındalık Etkinliği - Haberler

Ankara Kent Konseyi, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir halk sağlığı olarak madde bağımlılığı" adlı toplantıya ev sahipliği yaptı.

' Ankara Kent ve Sağlık Buluşmaları' kapsamında düzenlenen ve uzman görüşlerine yer verilen toplantıya, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Akife Nalbantoğlu da katıldı.

Toplantıda, Tokat Ruh Sağlığı Hastanesi Eski Başhekimi Psikiyatrist Dr. Müberra Kulu, AK Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele Derneği Başkanı Derya Ülger, Avukat Ünal Ülger ve bağımlı yakınları, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

ABB'NİN ÖZGÜR KÖY PROJESİ ANLATILDI

Toplantıda ABB Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Akife Nalbantoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Özgür Köy projesi hakkında sunum yaptı. Projenin detaylarını anlatan Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Özgür Köy bizim için çok önemli bir proje. Ankara'da yetersiz olan bağımlılıkla mücadele ve tedavi merkezlerine bir örnek oluşturacak bir merkez açtık. Yaklaşık 20 dönüm üzerinde Temelli'de. 1,5 ay önce hasta kabulüne başladık ve yaklaşık şu anda 20 hastamız orada yatıyor. Lokman Hekim Üniversitesi ile beraber ortak bir proje bu. Tedavi kısmını onlar üstleniyorlar ama diğer bütün destekleri Büyükşehir Belediyesi olarak biz veriyoruz. Çok da gerekli olan bir merkezdi. Tedavi olmak isteyen hastalar için böyle merkezler yok ve yetersiz. ABB olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Açıldığından beri telefonlarımız susmuyor ve her hastaya da ulaşmaya çalışıyoruz. Ayakta tedavi olsun, yatakta tedavi olsun her türlü desteği sağlıyoruz."

AK Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele Derneği Başkanı Derya Ülger de "Bağımlı olan hasta, ailesinden duyduğunda değil bizden duyduğunda kabul ediyor tedaviyi ve uyarıları. Umarım iyi gelişmeler olur" dedi.

Toplantı uzmanlar ile aileleri bir araya getirirken, Tokat Ruh Sağlığı Hastanesi Eski Başhekimi Psikiyatrist Dr. Müberra Kulu düşüncelerini, "Bu hastalığı diğer hastalıklardan ayıran şey kendi elleriyle başlattıkları bir hastalık olması. Bir kişiye bağımlılık tanısı konunca ömrünün sonuna kadar bağımlı bir bireydir. Sosyal kullanımla başlar. Son dönemlerde aşırı göç, ekonomik düzey gibi bazı riskler taşıyor" sözleriyle paylaştı.

Bağımlı yakınlarının katıldığı buluşmada söz alan Fatma Yavuz da yaşadıklarını, "Her anne baba gibi hayalleri olan bir bireydim. Hayatımın 15 yılı mücadele ile geçti. Bizim için tarif edilemez güçlükte bir süreçti, tırnaklarımızla kazıyarak bu günlere geldik" diyerek anlattı.