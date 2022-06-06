Ankara Kent Konseyi Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Genel Kurulu Yapıldı - Haberler

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi ilk genel kurul toplantısını düzenledi. Toplantıya katılan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara Kent Konseyinde bugüne kadar her alın terinin çevre ve iklimle alakası var. AKK olarak 2050 yılında susuz kalmamak için, su kısırlığı içerisinde bir ülke olmamak için yeşil dönüşümün öncüsü olmak için bir irade koyduk" dedi. Yapılan oylama sonucunda Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi başkanlığına Ömer Şan seçildi.

Ankara Kent Konseyi, Başkent'te bin 800'e ulaşan bileşen sayısı ile çevre ve iklim konusunda farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AKK, Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisinin ilk genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı. Divan Kurulu seçiminin ardından yapılan oylama sonunda Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi başkanlığına Ömer Şan seçildi.

BAŞKAN YAVAŞ: "ÇEVRE VE İKLİM KONUSUNDA BİZLERE YOL GÖSTERECEĞİNİZE İNANIYORUM"

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen genel kurul toplantısına ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, STK temsilcileri ve çok sayıda AKK üyesi katıldı.

Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gönderdiği şu yazılı mesaj da okundu:

"Kent Konseyinin tavsiye kararı ile Türkiye'nin ilk İklim Şube Müdürlüğünü kuran belediye olduk. Bu bağlamda Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu'nun iki yıldır yürüttüğü çalışmaları, Suya Saygı Buluşmaları'nı ve ilk kez bir iklim meclisine öncülük yapmanızı çok değerli buluyorum. Bugün bin 800 bileşene ulaşan Ankara Kent Konseyimizin ve bu katılımcı kültürün iklim ve çevre konularında da bizlere yön göstereceğine yürekten inanıyorum."

Sürdürülebilir yarınlar için bir an önce adım atılması gerektiğini vurgulayan ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu da "Biz çevre ve iklim konusunda yoğunlaşmışken aslında yarınlarımızı konuşuyoruz. Yarınlarımızı sürdürebilir kılmamız önemli. Çevre ve iklimi bir bütün olarak değerlendirmemiz gerek. Bu konuları ele alırken doğru ve yerinde yapmamız da gerekiyor. Gerekli adımları atıp gerekli önemleri almamız gerekiyor" diye konuştu.

Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Sözcüsü Ömer Şan ise "Su yaşamı var eden ve yaşamı sürdüren, bütün evreni bize bahşeden en önemli varlık. Su olmazsa ne iklim ne dünya ne insan var olur. Su bizim için önemli, o yüzden su ile başladık. Derelerin Kardeşliği Platformu ile AKK Çevre ve Sıfır Atık Grubu ile başladık. Bu ortak akıl ile 'Daha iyi bir çevre ve daha iyi bir dünya ne için neler yapabilirizi konuşacağız" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

YILMAZ: "2050 YILINDA SUSUZ KALMAMAK İÇİN BİR İRADE KOYDUK"

Dünyada yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekmek için Ankara'da yerel yönetimler ve paydaşlarla önemli kararlar aldıklarına dikkat çeken AKK Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kent Konseyi olarak ilk İklim Meclisi ve İklim Şube Müdürlüğünün kurulması için katkı yaptık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konudaki iradesi çok net. Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki farkındalığını çok değerli buluyorum. Sanattan eğitime kadar pek çok çalıştay yaptık. Eğitim çalıştayı da dönüp dolaşıp iklime bağlandı. Suyun olmadığı yerde eğitim de yok. Ankara Kent Konseyinde bugüne kadar her alın terinin çevre ve iklimle alakası var. Kent Konseyinin adanmışlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Ankara Kent Konseyi olarak 2050 yılında susuz kalmamak için su kısırlığı içerisinde bir ülke olmamak için yeşil dönüşümün öncüsü olmak için bir irade koyduk. Bu iradeye karşılık veren herkese çok teşekkür ederim."

ANKA / Yerel