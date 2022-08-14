Ankara haberleri! Yenimahalle'de 'Al Jeel' Rüzgarı Esti

Ankara gelişmesine göre Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Çerkes Derneği tarafından düzenlenen “Al Jeel” dans gösterisine ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Çerkes Derneği tarafından düzenlenen "Al Jeel" dans gösterisine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Jalouqa ve çok sayıda yurttaş katıldı. 50 kişilik kadrosuyla Ürdün'ün sevilen dans topluluğu Al Jeel'in Çerkez koreografisi ile başlayan programda; müzisyenler Rami Daroka, Marem Gökhan Şen, Blan Jalouqa ve Huaj Metin Yıldız sevilen şarkıları ve Çerkez ezgilerini seslendirdi.

Çerkezlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, şunları söyledi:

"Tarihin derinliklerinden gelen eşsiz folklorunuz, diliniz, müziğiniz ve özünüzde ne varsa yaşatmak istediğiniz kültürünüzü gelecek kuşaklara aktarmakla ilgili hassasiyetinizi biliyor ve saygı duyuyorum. Ana vatanlarından bir soykırımla sürgün edilen Çerkezler, Anadolu topraklarını da kendi toprakları bilmiş, hem özlerini korumuş hem de o toplumla kaynaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Bu akşam da Ürdün'den gelen misafirlerimiz ile Ankaralı Çerkez kardeşlerimizin kucaklaşmasına tanık oluyoruz. Çerkez kardeşlerimizi Cumhuriyetçilerin kalesi Yenimahalle'de ağırlamaktan onur duyuyorum."