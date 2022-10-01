Ankara haberleri | Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin 100. Yıl Dönümü, Başkentte Coşkuyla Kutlanacak Yerel Haberler Ankara haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğinin 100. yıl dönümüne özel kutlama programı hazırladı. Ünlü sanatçı Melek Mosso’nun 5 Ekim Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda vereceği konser, tüm Başkentlilere açık olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin 100. yıl dönümüne özel kutlama programı hazırladı. Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun 5 Ekim Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu'nda vereceği konser, tüm Başkentlilere açık olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin 100. yıl dönümüne özel kutlama programı hazırladı. 5 Ekim 2022 tarihinde sevilen sanatçı Melek Mosso, Atatürk Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak. MELEK MOSSO GECEYİ ŞARKILARIYLA RENKLENDİRECEK 5 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak kutlama programı, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Kulübü Seymenlerinin "Atatürk Özel Gösterisi" ile devam edecek. Gösterinin ardından ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Hemşehrilik Beratı" verilişinin 100. yılı Melek Mosso'nun şarkılarıyla kutlanacak. Kaynak: ANKA / Yerel Yenimahalle Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Melek Mosso Ankara Yerel Haberler

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