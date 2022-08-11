Ankara haberleri! Ankara Büyükşehir'in Çiçek Takası Uygulamasının Adresi Bu Kez Koru Metrosu

Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Çiçeğim Takas” uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ABB, Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekler için ücretsiz takas ve bakım imkânı sağlayan uygulamanın ilkini Batıkent, ikincisini Beşevler Metro İstasyonu’nda hayata geçirirken üçüncüsünü ise Koru Metro İstasyonu’nda başlattı. Stant 08-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Çiçeğim Takas" uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ABB, Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan uygulamanın ilkini Batıkent, ikincisini Beşevler Metro İstasyonu'nda hayata geçirirken üçüncüsünü ise Koru Metro İstasyonu'nda başlattı. Stant 08-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle başlatılan "Çiçeğim Takas" uygulaması giderek yaygınlaşıyor. İlki Batıkent, ikincisi Beşevler Metro İstasyonu'nda hayata geçirilen uygulamanın üçüncü durağı ise Koru Metro İstasyonu oldu.

ÇİÇEK TAKASI UYGULAMASI METRO VE ANKARAY İSTASYONLARINI DOLAŞACAK

Başkentlilere, ellerinde bulunan çiçek ile bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gelen talep üzerine çiçek takası uygulamasını yaygınlaştırdıklarını belirten ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İnsanlara doğa ve çevre bilincini aşılamak ve bitkilerle ilgili doğru bakım bilgilerini aktarmak amacıyla başlattığımız çiçek gibi takas uygulamasına ilk etapta Batıkent, Beşevler ve şu anda ise Koru Metro İstasyonu'nda başladık. Çiçekler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gelen talepler doğrultusunda standımızı istenen bölgelere açmaya devam edeceğiz."

STANT 08-20 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİNDE KORU METRO İSTASYONUNDA AÇIK KALACAK

Farklı tarihlerde ve farklı adreslerde kurulacak stantlar aracılığıyla sürdürülecek olan çiçek takas uygulaması, Koru Metro İstasyonu'nun altında 08-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında devam edecek.

Çiçeklerine bakım yaptırmak ve takas yapmak için Koru Metro İstasyonu'na gelen vatandaşlar ise uygulamayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Türkan Gezer (Koru Mahalle Muhtarı): "Koru Metrosu'nda böyle bir etkinlik yapıldığı için duygulandık. Evlerimizde severek bitki yetiştiriyoruz. Mahalle sakinlerine haber verdim bu uygulamadan çok mutlu oldular. Bu uygulamalarla insanların ruhuna dokunmak, onlara heyecan katmak ve gönüllerde çiçek açtırmak gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bir muhtar olarak gözlemim şudur; mahalle sakinleri bu etkinliklerden çok mutlu oluyor, halkın sosyal farkındalık çalışmalarına ihtiyacı var."

-Selda Çimen: "Çiçekleri çok seviyorum. Çiçeklerimi getirdim takas yaptırdım. Burada beğendiğim çok çiçek var. Çiçeklerin bakımı hakkında da bilgi verilmesi çok yararlı oluyor. Aklıma hiç gelmezdi ilginç bir uygulama olmuş, çok hoşuma gitti."

-İrem Gül Nazlı: "Çok renkli bir fikir olmuş. Bu aktivite beni mutlu etti. Toprakla ilgili sorularım vardı onlara yanıt bulma imkanı buldum."

-Kezban Temiz: "Bu uygulamayı çok beğendim. Çiçekleri çok severim. Buradan geçerken çiçekleri görünce içim açıldı."

-Gülten Temiz: "Çok güzel bir uygulama olmuş. İnsan odaklı düşünülmüş. En sevdiğim çiçeği burada buldum ve takas ettim. Çiçek insanları hayata bağlar."

-Nehir Toy: "Annemle beraber çiçek yetiştiriyoruz. İnsanlar, çiçekleri çürüdüğünde çöpe atıyor. Ama artık çiçeklerini getirip burada rahatlıkla bakım yaptırabilirler. Çiçeklerim arasına yeni çiçekleri ekledim ve mutlu oldum."

-Turgut Gümüştekin: "Dün çiçek takasından haberim oldu. Çiçeklerimi değişeceğim için çok sevindim. Elimdeki çiçekleri getirdim ve beğendiğim çiçeklerle değiştirdim teşekkür ediyorum."

-Varol Tatlı: "Bu yapılan uygulama doğaya karşı duyarlılığın bir ifadesidir. Çiçeklerime bakım yaptırdım çok da güzel oldular. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederim."

-Selma Ataş: "Evde menekşelerim ve domateslerim var. Çiçekleri görür görmez ilgimi çekti. Evdeki çiçeklerimi buraya getirip değiştirebileceğim için mutluyum. Uygulama süper olmuş."

-Yusuf Ercan: "Solmuş çiçeklerin yeniden canlandırılması ve değişim yapılması gerçekten çok güzel düşünülmüş."

-Gizem Poyraz: "Çok güzel bir uygulama olmuş. Diğer bitkileri yakından gördük ve nasıl yetiştireceğimize dair bilgiler aldık. Proje gayet başarılı olmuş."

-Binnur Çelebi: "Böyle bir uygulamaya ilk kez tanık oluyorum. Ücretsiz olduğunu duyunca şok oldum. Evde kötü olan çiçeklerim var onları getirip yenisini götüreceğim. Umarım bütün evler rengarenk çiçeklerle dolar."