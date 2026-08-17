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Ankara'nın Son Kore Gazisi Zeki Kural Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Son Kore Gazisi Zeki Kural Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara’daki son Kore gazilerinden 101 yaşındaki Zeki Kural, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'daki son Kore gazilerinden 101 yaşındaki Zeki Kural, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce Ankara'da hayatını kaybeden 101 yaşındaki Kore gazisi Zeki Kural için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından gerçekleştirilen törende Kural'ın naaşı, askeri törenle askerlerin omuzlarında taşındı. Kural'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda Kore gazilerinin bulunduğu bölüme defnedildi.

Gazi Zeki Kural'ın oğlu Ali Sinan Kural, "Gazimiz şimdiye kadar herkese iyilik yapmıştır. Huzurlu gitti. Huzurlu da Allah rahmet eylesin, mekanı da cennet olsun. Normalde 101 yaşında. Dedem askere geç gitsin diye 1930 yazdırmış ama asker oldu babam da. Ankara'daki son gazilerden. Son bir tane mezar kalmış, o da babama nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir ay önce hastanede bayağı yattı"

Babasının bir ay önce hastanede yattığını belirten Ali Sinan Kural, "Kalp, ciğer sorunu vardı. Bir ay önce hastanede bayağı yattı. Açıkçası sonra rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. İyi insandı, herkes tarafından sevilen bir insandı" açıklamasında bulundu.

Kore'de yaralandı, 6 ay Japonya'da tedavi gördü

Kore Savaşı'na katılan Zeki Kural, savaş sırasında sağ bacağına el bombası şarapneli isabet etmesi sonucu yaralandı. Kural, yaralanmasının ardından yaklaşık 6 ay Japonya'da hastanede tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından 1952 yılında Türkiye'ye döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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