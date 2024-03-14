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Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu 4'üncüsü düzenlendi

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Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nun 4'üncüsü, 'Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi' temasıyla düzenlendi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, forumun açılışında yaptığı konuşmada, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu vurguladı.

Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nun 4'üncüsü, 'Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi' temasıyla düzenlendi. Forumun açılışında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Dünyaya İslam'ın değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız" dedi.

Ana gündemi Gazze olan Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nun 4'üncüsü, ATO Congresium'da düzenlendi. 'Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi'

temasıyla düzenlenen forum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve SETA tarafından organize edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin forumun açılışında yaptığı konuşmada, uzun süredir Gazze'deki Müslümanların soykırıma uğrağını ve İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alarak kadın, çocuk ve yaşlı demeden herkesi katlettiğini söyledi. Şahin, Fransız 'Liberation Gazetesi'nde yayınlanan açlıktan fare kovalayan Gazzeli adam ve kadının resmedildiği 'Gazze'de Ramazan' isimli karikatürün küstahça olduğunu dile getirerek, gazetenin hayatını kaybeden Gazzeliler ile dalga geçtiğini kaydetti.

"Dünyaya İslam'ın değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız"

Şahin, 4'üncü Medya ve İslamofobi Forumu'nun hakikatın sesi olmasından dolayı çok önemli olduğunu dile getirerek, "Haçlı seferleriyle yüzyıllar önce başlatılan İslam karşıtlığı, özellikle Amerika'daki ikiz kulelere yapılan 11 Eylül saldırılarının ardından geldiğimiz noktadadır. Amerika'nın başlattığı 'Müslümanları ötekileştirme' stratejisi, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü maalesef tetikledi. Bugün dünyada İslami değerlerin tehdit altında olduğunu açıkça görüyoruz. İslam karşısında sinsi düzenli bir planın uygulandığını görmezden gelemeyiz. Kutsallarımıza yönelik sapkın saldırılar içimizi kanatıyor. Kendilerini medeniyetin sahibi olarak gören ülkeler, bu çirkinliklere tepki göstermek yerine saldırıları cesaretlendiriyor. Barış dinini yaşayan biz Müslümanlar, sistematik nefret söylemleri ve dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştiriliyoruz. Dünyaya İslam'ın değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız" şeklinde konuştu.

Günümüz dünyasında medyanın hızlı gelişim göstererek çeşitlendiğine ve bünyesinde çok sayıda farklı türden iletişim araçlarını barındırdığına değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde algı ve imaj oluşturmanın yanı sıra algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde önemli roller üstlenebileceğini sözlerine ekledi.

"Müslüman karşıtı ırkçılığın yeniden oluşturulması hedeflerine eklemiş görünmektedir"

Batılı ülkelerde İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin olumsuz algı ve davranışların üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasında en etkin faktörlerden biri olduğunu dile getiren Erbaş, "Son yıllarda özellikle Avrupa medyası, Müslüman karşıtı ırkçılığın yeniden oluşturulması ve normalleştirilmesini de hedeflerine eklemiş görünmektedir. Bu yaklaşım, aynı zamanda İslam ve Müslüman karşıtlığı anlamında bir ideolojinin doğuşunda da birinci derecede tesirli olmuştur. Bu bağlamda İslamofobinin, hep çatışma durumunda olacağı bir öteki inşa etme çabasıyla Batı'nın kendi siyasi, dini, iktisadi ve sosyo-kültürel şartlarında İslam'ı ve Müslümanları kötülemenin devamlı surette güncelleştirilen bir dili olarak icat edildiğini söyleyebiliriz. Güncelleştirme, tarihsel algı üzerinden üretilmekte, bilinçaltındaki tarihsel ön yargılar, mevcut anlam ve söylemlere yeni boyutlar eklenerek tekrar dolaşıma sokulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Forumun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan kasıtlı saldırıları sonucunda şimdiye kadar 32 bin kardeşimiz şehit oldu, 73 bin Filistinli de yaralandı. İsrail işgal güçleri tarafından Gazze'de bulunan ibadethaneler özellikle hedef alındı, bombalandı, çok büyük bir bölümü enkaza çevrildi. Her ne kadar Hamas bahanesiyle yapıldığı iddia edilse de, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında işlenen soykırımın aynı zamanda İslamofobik bir zihniyetin ürünü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Gerek İsrailli yöneticilerin ve siyasetçilerin yaptıkları skandal açıklamalar gerekse Gazze ve Ramallah'tan yansıyan fotoğraflar, meselenin apaçık bir İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunu ortaya koymaktadır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar, maalesef 5,5 aydır işlenen insanlık suçları karşısında yine aciz kalmışlardır. Gazze'deki insani trajedinin hem uluslararası örgütlerin adaletsiz ve işlevsiz yapısını hem de İslam düşmanlığı konularını tekrar gündeme taşıdığını görüyoruz. Malumunuz olduğu üzere her 15 Mart'ı 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' olarak idrak ediyoruz. Bu yıl Ramazan'a tekabül eden 15 Mart vesilesiyle giderek artan İslam düşmanlığıyla mücadelenin ehemmiyetine dikkat çeken her türlü faaliyeti, her türlü etkinliği takdirle karşılıyoruz. Kutsal kitabımızın yakılmasına kadar varan saldırılara 'fikir hürriyeti' denilerek müsamaha gösterilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi burada tekrar vurgulamak istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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