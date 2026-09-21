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Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü

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Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
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Real Madrid'in efsane oyuncularından biri olan Claude Makelele, eflatun-beyazlıların Atletico Madrid karşısında aldığı yenilginin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'yu eleştiren eski orta saha oyuncusu, "Hakemleri günah keçisi ilan etmeye gerek yok. Oyuncular arasında da takım ile teknik direktör arasında da bir uyum bulunmuyor. Mourinho'nun onlarla konuşması gerekiyor. Belki de sorun Mourinho'dadır'' dedi.

  • Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.
  • Claude Makelele, Real Madrid'in hakemleri günah keçisi ilan etmemesi gerektiğini, takımda oyun planı ve uyum eksikliği olduğunu söyledi.
  • Makelele, sorunun hakem değil Mourinho olabileceğini ifade etti.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. 

MOURINHO'DAN HAKEME ELEŞTİRİ

Maç sonrası  Real Madrid teknik direktörü  Jose Mourinho, Atletico Madrid forması giyen Cristian Romero'nun Jude Bellingham'ın ayağına bastığı ve Lee Kang-in'in Federico Valverde'nin ayak bileğine müdahalede bulunduğu pozisyonların çıktılarıyla geldi. Mourinho, mücadelenin hakemini ''Zavallı hakem baskıyla baş edemedi'' sözleriyle eleştirdi.

MAKELELE'DEN MOURINHO'YA: ''BELKİ DE SORUN MOURINHO'DADIR''

Mourinho'nun açıklamaları ile ilgili ESPN'e konuşan Real Madrid'in efsane oyuncularından Claude Makelele, mağlubiyetin sorumluluğunun hakeme yüklenmemesi gerektiğini belirterek Mourinho'ya yüklendi. Eski orta saha oyuncusu, "Hakemleri günah keçisi ilan etmeye gerek yok. Oyuncular arasında da takım ile teknik direktör arasında da bir uyum bulunmuyor. Mourinho'nun onlarla konuşması gerekiyor. Belki de sorun Mourinho'dadır. Takım zayıf görünüyor. Bir oyun planları yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Onlardan daha fazlasını talep etmeliyiz. Sorun hakem değil. Takımda açıkça bir şeyler eksik. Sahada net fikirler ya da belirli bir plan göremiyoruz." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkasitsumer:

Morinho dan olmaz jürgen klop gelir dertler biter.

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