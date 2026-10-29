Ankara'da 29 Ekim kutlamalarında TBMM'den 1. Meclis'e kortej yürüyüşü yapıldı

Ankara'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde geçit töreni düzenlendi.

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alanından Ulus'ta bulunan 1. Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. TBMM ön bahçesinde Mehteran Birliği konserinin ardından TBMM önünden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü başladı. Yürüyüşe askerler, emniyet ve jandarma ekipleri, AKUT, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ayrıca Yeniçeri ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerinin kullandığı kıyafeti giyen askerler de katıldı. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının askerler tarafından taşındığı törende, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando marşlar çaldı. Yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu. Başkentliler, geçit töreni boyunca ellerindeki Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulundu ve alkışlarla destek verdi.

"Atatürk, geleceğimizi inşa eden bir lider"

Kortej yürüyüşünü beğendiğini belirten Belin Cantekin, "Çok mutluyum ve buraya geldiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Atatürk, bizi savunan ve bizim geleceğimizi inşa eden bir lider. Onu çok seviyorum. Kortej yürüyüşü çok güzeldi, çok çalışmışlar" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk bizim için çok büyük bir şans"

Kortej yürüyüşüne her sene oğluyla geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise, "Bugün Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. İlelebet payidar kalacaktır. Umutluyuz, mutluyuz ve gururluyuz. Biz her sene geliyoruz. Özellikle oğlumla her sene katılmaya çalışıyoruz. Bu duyguyu çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bizim için çok büyük bir şans" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı