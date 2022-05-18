Ankara Büyükşehir'den Ego Şoförlerine 'Güvenli Sürüş ve Trafik Kuralları' Eğitimi

EGO Genel Müdürlüğü, aralarında yeni işe başlayan kadın şoförlerin de bulunduğu toplam 2 bin 594 otobüs şoförüne, "Güvenli Sürüş ve Trafik Kuralları" konularında eğitim veriyor.

Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı koordinasyonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi ile Ankara Sürüş Akademisi iş birliğiyle Macunköy Otobüs İşletme 2. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimler, 27 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

EGO Genel Müdürlüğü başlattığı eğitim çalışmalarıyla bünyesindeki şoförlerin hem bilgilerini güncellemesini hem de vatandaşların daha güvenli ve kaliteli yolculuk yapabilmesini hedefliyor.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN EĞİTİMİN ÖNEMİ

Uzman eğitmen Sinan Çetin tarafından sürücülere can ve mal güvenliğinin korunması hakkında önemli bilgiler verilirken, Başkent'te toplu ulaşımda can güvenliğini sağlamak kadar trafik kurallarına uyulmasının da önemine dikkat çeken EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza karşı daha iyi hizmet sunabilmek için sürücülerimizi en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Elbette ki sürücülerimizin eğitime ihtiyacı olduğunu da görüyoruz ve eksikliklerini de tamamlamak istiyoruz. Eğitimlerimiz 24 gün sürecek ve toplamda 2 bin 594 sürücümüzün eğitimini tamamlamış olacağız. Ümit ediyorum ki bu eğitimler sonunda Ankara halkına daha kaliteli hizmet verecek noktaya ulaşacağız. Hep şunu da söylüyoruz sürücülerimiz zor şartlarda görev yapıyor bu yüzden vatandaşlarımızın da sürücülerimize karşı daha sevgi ve şefkatle yaklaşması bizim dileğimiz."

Türkiye'de genel trafik durumu ve işleyişi başta olmak üzere EGO şoförlerine, 12 asli kusur, güvenli sürüş teknikleri, kaza nedenleri, kurtulma olasılıkları, hız limiti, emniyet kemeri kullanımı, trafik levha okuma yöntemi, geçiş hakkı üstünlüğü, kriz yönetimi, direksiyon hakimiyeti, yolcularla iletişim ve stres yönetimi, park etme, oturuş pozisyonları gibi teknik konular hakkında eğitim veriliyor.

Vatandaşların memnuniyetinin artırılması ve Başkent 153 aracılığıyla gelen şikayetlerin minimum seviyeye çekilmesi amacıyla 24 gün devam edecek eğitimlere katılarak A'dan Z'ye teorik bilgilerini tazeleyen ve yeni bilgiler öğrenen EGO sürücüleri, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zekeriya Gündoğdu: "Böyle eğitimlerin verilmesi şart. Diğer toplu taşıma araçlarında çalışan şoförlerin de eğitim alması gerektiğini düşüyorum."

-Çiğdem Kadakoğlu: "9 ay önce EGO şoförü olarak işe başladım. Ring hattında görev yapıyorum. Çabuk adapte oldum. Öncesinde bazı korkularım vardı ama burada daha da ilerledim. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Biz kadınlar olarak daha dikkatliyiz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu eğitimlerde de bilmediğimiz detaylar da öğretildi."

-Tamer Eflatun: "Ben kurumda çok eskiyim ve bu konuda tecrübeli sanıyoruz kendimizi ama bilmediğimiz şeyleri de hocamızdan öğreniyoruz. Çok önemli bilgiler edindik."