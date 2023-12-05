Ankara Büyükşehir Belediyesi Haymana Çocuk Etkinlik Merkezi için Kayıt Sürecini Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Haymana Çocuk Etkinlik Merkezi için kayıt süreci başladı. Merkeze kayıt için aileler, 4-29 Aralık 2023 tarihine kadar formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Haymana Çocuk Etkinlik Merkezi için kayıt süreci başladı. Merkeze kayıt için aileler, 4-29 Aralık 2023 tarihine kadar "https://cocuketkinlikmerkezleri.ankara.bel.tr/" adresinde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Ailelerin çocuklarını güvenerek teslim edeceği merkezlerin sayısını her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana'da bulunan Çocuk Etkinlik Merkezi için kayıt sürecini başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezlerden Başkentte sosyal yardım alan ailelerin çocukları da dahil olmak üzere 36-66 aylık çocukları yararlanabiliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ: 4-29 ARALIK 2023

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Haymana Çocuk Etkinlik Merkezi için başvuruları online ortamda almaya başladı.

Başvuruda bulunmak isteyen veliler, 29 Aralık 2023 tarihine kadar "https://cocuketkinlikmerkezleri.ankara.bel.tr/" adresinde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilecek. Veliler "0312 507 36 20" numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alabilirler.

36-66 AYLIK ÇOCUKLARA HİZMET VERİLİYOR

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve uzman personel kadrosuyla 36-66 ay arası çocuklara hizmet veriliyor.

07.30-18.00 saatleri arasında açık olan merkezlerde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle sağlıklı beslenme programı uygulanıyor. Çocukların yaş gruplarına uygun etkinlik sınıfları, oyun odası, sağlık odası, dış oyun alanları ve yemekhane bulunuyor.