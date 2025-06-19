Anamurlu Hacılar Kutsal Topraklardan Döndü

Anamurlu Hacılar Kutsal Topraklardan Döndü
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Anamur'dan hacca giden hacılar, ibadetlerini tamamlayarak sevdikleriyle kucaklaşmak üzere memleketlerine döndü. Duygusal anların yaşandığı karşılama töreninde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başarılı organizasyonu da vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden Anamurlu hacılar, dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketlerine döndü. Hacıları karşılayan yakınları, büyük bir sevinç ve heyecan yaşadı.

Anamur'dan hacca giden vatandaşlar, ibadetlerini tamamlayarak Mersin'e döndü. Hacıların uçaktan inmesiyle birlikte havaalanında duygusal anlar yaşandı. Aileleriyle uzun süredir ayrı kalan hacılar, sevdikleriyle kucaklaşarak hasret giderdi. Karşılama sırasında bazı yakınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, hacıların görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirerek sağ salim yurda dönmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Müftü Fidan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tecrübesine dikkat çekerek, "Hacılarımız görevlerini tamamlayarak memleketlerine sağ salim döndüler. Diyanet'in organizasyonu yılların birikimine dayandığı için her geçen yıl daha da kaliteli hale geliyor. Hacılarımız da bu organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunun, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke'de düzenlenen 'Lebbeytüm Ödül Töreni'nde 100'ü aşkın ülke arasından 'En Başarılı Hac Organizasyonu' kategorisinde Elmas ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Müftü Fidan, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen vatandaşlar da organizasyonun düzenli ve planlı olduğunu belirtti. Kutsal topraklarda yaşadıkları manevi deneyimlerin hayat boyu unutulmayacağını ifade eden hacılar, tüm insanlık için dua ettiklerini dile getirdi.

Anamur'da düzenlenen karşılama töreninde ise hem hacılar hem de aileleri büyük bir sevinç yaşadı. Hacıların yurda dönüşü, ilçede unutulmaz anlara sahne oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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