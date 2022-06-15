"Anadolu Parsı" Unvanını Almak İsteyen Kadın Dağcı, 1730 Rakımlı Zindan Dağı'na Tırmandı

MUSTAFA USTA

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tırmanıp "Anadolu Pars" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 62'nci tırmanışını Sinop'ta yaptı. Aydın, Ayancık ilçesindeki 1730 rakımlı Zindan Dağı'na tırmandı.

"Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan dağcı Melek Kıyı Aydın, Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tırmanıyor. 62'nci tırmanışını Sinop'un Ayancık İlçesindeki Zindan Dağı'na yapan Melek Kıyı Aydın, zorlu bir engeli daha aşmış oldu.

"YEŞİL COĞRAFYA BÜYÜLEDİ"

Sinop'ta kendisine rehberlik yapan Gerze Ultra Doğa Yürüyüşçülerinden Mustafa Kıray ve beraberindekiler ile sabah saatlerinde yürüyüşe geçen Melek Kıyı Aydın şunları söyledi:

"Sinoplu 7 dağcı arkadaşım ile buraya tırmanarak 62. il zirvemi gerçekleştirmiş oldum. Birlikte Zindan dağına tırmandığım tüm arkadaşlarıma sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Zindan dağı yeşil bir coğrafya içinde görüntüsüyle adeta farklılığını, gizemini uzaktan kendisine bakanlara gösteriyor. Bu yeşil coğrafyayı görünce nasıl büyülendim, nasıl etkilendim bilemezsiniz. Küre dağları bitki florası yönünden aklınızın almayacağı derecede zengin. Her taraf yeşil, her taraf orman. Ki buraya gelmeden önce benim yaptığım araştırma ve incelemelerde Sinop ilinin yüzde 74'ü dağlık bir coğrafyadan oluşuyor. Bu bir il için oldukça yüksek bir rakam olsa gerek."

Daha önce Türkiye'deki 61 ilin en yüksek zirvelerine tırmandığını ifade eden Aydın, "Sinop tırmanışı ile bu sayısı 62'ye çıkardım. Bu projenin bitimine 19 il zirvesi kaldı. Bu 19 ili de en kısa zamanda bitireceğim. Sinop tırmanışımızda hava biraz kapalı, yağışlı olsa da 7 dağcı arkadaş ile Küre Dağlarının Sinop ilindeki en yüksek noktası olan Zindan Dağına çıkmayı başardık" diye konuştu. "81 ilde 81 zirve tırmanışları konusunda ben Türkiye de tek kadın dağcıyım" diyen Melek Kıyı Aydın, "Bu proje için hiç kimseden sponsorluk yardımı almadım. Benim bütün sponsorum eşimdir" dedi.

"YURT DIŞI TIRMANIŞLARIM VAR"

Dağcılığı yaklaşık 6 yıldır yaptığını belirten Aydın, "Yurt dışı tırmanışlarım da var. Daha önceki yıllarda İran ve Orta Doğunun en yüksek zirvesi 5 bin 674 metrelik Demavent Dağına tırmandım. Yine Gürcistan'ın en yüksek dağlarından birisi olan Kazbek Dağına tırmanışım oldu" dedi. 62'nci tırmanışında kendisine eşlik edenlere de teşekkürlerini sunan Melek Kıyı Aydın, "Sizleri tanımak, sizlerle etkinlik yapmak, zirve çıkışı yapmak, Sinop'un sembol yerlerini gezmek, görmek harika ötesi bir duyguydu. İyi ki sizleri tanımışım. Sizin gibi yüreği iyi, güzel insanlar sayesinde Sinop zirvemi de yapmış oldum. Sizlere ne kadar çok teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı.

ANKA / Yerel