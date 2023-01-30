Amatör balıkçı olta ile 1.16 metre uzunluğunda turna balığı tuttu Yerel Haberler Elazığ'da iki arkadaş olta ile 36 kilo ağırlığında 1 metre 16 santimetre uzunluğunda turna balığını tuttu. Elazığ'da olta balıkçılığı yapan iki arkadaş, cumartesi günü Keban Barajında balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı. 36 KİLO AĞIRLIĞINDA Balıkçılar, gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Tutulan turna balığının yaklaşık 36 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 16 santimetre uzunluğunda olduğunu görüldü. İki arkadaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. İşte oltayla yakalanan o balık; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Elazığ Yerel Güncel Haberler

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