Amasya'da nüfusun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü İstatistikle Kadın, 2025 bülteninden yararlanarak "İstatistiklerle Kadın, 2025 Amasya" konulu bülten hazırladı. Amasya nüfusunun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini ise erkekler oluşturdu. Amasya nüfusunun (342 bin 242 kişi) yüzde 50,29'unu (172 bin 102 kişi) erkek nüfus ve yüzde 49,71'ini (170 bin 140 kişi) kadın nüfus oluşturdu. Kadın nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara (yüzde 50,73), Nevşehir (yüzde 50,71), Kütahya (yüzde 50,68), Isparta (yüzde 50,66), Elazığ (yüzde 50,62) olup en düşük olduğu iller de Hakkari (yüzde 47,71), Tunceli (yüzde 47,79), Ardahan (yüzde 47,94), Bitlis (yüzde 48,23) ve Şırnak (% 48,23) oldu. Amasya yüzde 49,71 kadın nüfus oranı ile 81 il arasında 50. sırada yer aldı.

Amasya'da kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Hamamözü

Amasya iline bağlı 7 ilçe kadın nüfuslarına göre incelendiğinde kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Hamamözü (yüzde 51,79) olduğu görüldü. Hamamözü'nü sırasıyla, Taşova (yüzde 50,71), Merzifon (yüzde 50,57), Suluova (yüzde 50,35), Merkez (yüzde 49,01), Göynücek (yüzde 48,92) ve Gümüşhacıköy (yüzde 48,90) ilçeleri takip etti.

Amasya'da kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 26,0 oldu

Türkiye de ortalama ilk evlenme yaşı, 2025 yılında erkekler için 28,5, kadınlar için 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti. Amasya'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,1, kadınlar için 26,0 ve ilk evlenme yaş farkı 2,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 3,8 yaş ile Kars oldu. Bu ili 3,7 yaş ile Ağrı, Ardahan ve Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 1,9 yaş ile Kastamonu oldu. Kastamonu'yu 2,0 yaş ile Ankara ve Karabük izledi.

Amasya'da kaba boşanma hızı binde 2,18 oldu

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken Amasya'da kaba boşanma hızı binde 2,18 oldu. Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya ve binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi. Amasya binde 2,18 ile iller sıralamasında 39. sırada yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı