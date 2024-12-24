Alo Fetva Hattında Kadınların İlginç Soruları Gündem Oluyor

Sivas Müftülüğünde görevli başvaiz Saffet Bölükbaşı, Alo Fetva hattını en çok kadınların aradığını belirterek ilginç sorularla karşılaştıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012 yılında faaliyete geçen Alo Fetva Hattı, 2021'de çağrı merkezi sistemine geçiş yaparak hizmet kapasitesini artırdı. Bu sayede, Türkiye'nin herhangi bir yerinden arayan vatandaşlar, yoğunluğa bağlı olarak farklı illerdeki uzmanlara yönlendirilerek sorularına yanıt alabiliyor. Sivas Müftülüğünde görev yapan başvaiz Saffet Bölükbaşı alo fetva hattına gelen sorular hakkında konuştu. İlginin ve hassasiyetin yüksek olduğunu belirten Bölükbaşı, aynı zamanda birbirinden sıra dışı sorularında geldiğini vurguladı. Halk arasında dolaşan hurafeler nedeniyle çok farklı soruların geldiğini vurgulayan Bölükbaşı, 'Hamuru ayağımla yoğursam günah olur mu?', 'Ördeğimi köpek yaladı ördeğimin eti yenilir mi?', 'Hamileyim eşim kasap. Hamileliğim süresince eşim hayvan kesmeye devam etse bir şey olur mu?' gibi gelen soruların olduğunu belirtti.

"Bazen 'ya bunlar da sorulur mu?' dediğimiz sorular alıyoruz"

Kadınlardan daha çok soru aldıklarını belirten Başvaiz, "Vatandaşlarımız Alo Fetva hattına 190 numaralı hattı arayarak ulaşabiliyorlar. Bu hatta kadın, erkek ve aile rehberlerimiz hizmet veriyor. Erkek danışana bağlanmak isteyen 1 numarayı, kadın danışana bağlanmak isteyen 2 numarayı aile rehberliği için de 3 nolu numara tuşlanıyor. Bu hat ile vatandaşlarımızın merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri sorulara dilimiz döndüğünce cevap veriyoruz. Eğer bilmediğimiz bir konu hakkında soru gelirse kişilerin numaraları ekranda çıkıyor. Bilgiyi teyit ediyoruz ve vatandaşlara geri dönüş sağlıyoruz. Her kesimden vatandaştan sorular alıyoruz. Kadınların soruları daha çok oluyor. Zaman zaman ilginç, gülümseten sorular alıyoruz. Bazen de 'ya bunlar da sorulur mu?' dediğimiz sorular alıyoruz. Tabii bununla birlikte memleketimizde bu kadar duyarlı ve bilinçli insanlarımızın var oluşu da bizi ediyor. Bu sorulardan birkaçını paylaşmak isterim. Bir kadın vatandaşımız aradı 'mantı hamurunu elimle değil de ayağımla yoğurmam caiz mi?' diye sordu. Hamur, Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi ve ayrıyeten Anadolu'da farklı bir değeri var. Fakat bu durumda hamur makinede de yoğruluyor. Elle yoğurmaya gücü yetmeyen ayaklarıyla üstünü örtüp çiğniyor. Böylesi durumlarda amaç hamurun belli bir yumuşaklığa veya kıvama gelmesiyse bunda bir kötü niyet olmadığı için saygısızlık olması ve günah sayılmasını mümkün görmüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ördeğimi köpek yaladı, ördeğin eti yenilir mi"

Bölükbaşı ilk defa böyle bir soruyla karşılaştığını belirterek, "Yine bir kadın danışan aramıştı. Kendisinin hamile olduğunu ve eşinin kasap olduğunu söyledi. Hamileliği süresince eşinin mesleğine devam edip edemeyeceğini sormuştu. İlginç bir soruydu. Her toplumda belli bir takım hurafeler var. Zaman zaman bizim de karşımıza çıkıyor. Muhtemelen böyle bir hurafe duymuş ve sorma ihtiyacı hissetmişti. Ben de ilk defa böyle bir soruyla karşılaştım. Kişinin hayvan kesmesi kurban etmesiyle hanımının hamileliği arasında bir bağ söz konusu değil. Bir başka kişi ise 'Ördeklerim var ördeğim köpek tarafından yalandı. Bu ördeği kestiğim takdirde etini yiyebilir miyim?' şeklinde bir soru sordu. Bazen gençlerimiz alay maksatlı arıyor biz elimizden geldiğince izah etmeye çalışıyoruz. İnsanın olduğu her alan suiistimale açık oluyor. Biz de bazen yaşıyoruz" dedi. - SİVAS