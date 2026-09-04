Patenle 4 bin 500 kilometrelik yolculuk: Rekor değil, barış ve umut köprüsü

Almanya'nın Frankfurt kentinden patenleriyle "Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganı ile yola çıkarak Ankara'daki Anıtkabir'e ulaşmayı hedefleyen sporcu Mustafa Sağlam, yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik yolculuğunda Türkiye'ye ulaşırken, dünya rekorunu hedeflediği yolculuğunun artık bir rekordan çok, insanlar arasında umut, dostluk ve barış köprüsü kurmak olduğunu söyledi.

Frankfurt kentinden 25 Temmuz 2026 tarihinde yola çıkarak 10 ülke geçtikten sonra İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Murat Sağlam Keşan'a ulaştı. Anıtkabir'de sona ermesini planladığı 4 bin 500 kilometrelik paten yolculuğunun, yalnızca bir spor mücadelesi olmaktan çıktığına dikkat çekken Sağlam, yolculuğunun merkezine artık dünya rekorunu değil, insanlara umut verme, farklı ülkelerden insanları bir araya getirme ve barış mesajı verme amacını koydu.

"Amacım insanlara bir umut vermek"

Yolculuğun temelinde sosyal medya üzerinden kurulan sanal ilişkilerin ötesine geçme düşüncesi olduğunu belirten Murat Sağlam, farklı ülkelerden insanların birbirleriyle gerçek bir bağ kurmasını amaçladığını anlattı. Bu yolculuğun kendisi açısından artık bir rekor mücadelesi olmadığını vurgulayan Sağlam, "Benim amacım insanlara bir umut vermek, bir arada tutabilmek, barış kucaklaşmak için" sözleriyle hedefini özetledi. Dünyanın farklı ülkelerinden insanların yolculuğunu takip ettiğini ve kendisine mesajlar gönderdiğini belirten Sağlam, bu ilgiyi yolculuğunun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Çocuklara "kendinize inanın" mesajı

"Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganı ile başlattığı yolculuğunda çocuklara da bir mesaj veren Sağlam, gençlerin kendilerine güvenmeleri ve istedikleri alanda disiplinli şekilde ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Sporun çocukların hayatında önemli bir yer tutması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sadece bir dünya rekoru değil, bu; çocuklar, insanlık, dostluk, barış ve umut için yapılan bir yolculuktur" diyen Murat Sağlam, okul hayatının yanı sıra fiziksel aktivitenin ve rekabetin de gelişim açısından değer taşıdığını ifade ederek, kendisinin de sporculuk çalışmalarını da sürdürdüğünü, bu anlamda hocası Mikail Yılmaz ile birlikte çocuklara yönelik bir kamp düzenlediğini belirtti. Bu spor kampında küçük yaştaki çocukların yetiştirilmesinin yanı sıra, deneyimli sporcuların da daha üst seviyelere taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

10 ülkeden geçti, çevre mesajı verdi

Yolculuk boyunca geçtiği ülkelerde insanların çevreye yaklaşımını da gözlemlediğini anlatan Sağlam, çevre temizliğinin bireysel davranışlarla başladığını belirterek, yerde görülen çöplerin kaldırılmasının başkalarına da örnek olacağını söyledi.

"En büyük hedeflerimden biri de Türk toprağına yetişmekti"

Yolculuğun en duygusal anlarından birisinin ise Türkiye'ye girişte yaşadığını dile getiren Murat Sağlam, Yunanistan sınırını geçerek Türkiye topraklarına ulaşmasının ardından yeniden güç kazandığını, yaklaşık 40 günlük yolculuğun yorgunluğuna rağmen kendisini yolculuğun başındaymış gibi hissettiğini söyledi. "En büyük hedeflerimden biri de Türk toprağına yetişmekti, gelmekti ve geldim. Enerjim yenilendi" diyen Sağlam, Türkiye'ye ulaşmanın kendisi için 4 bin 500 kilometrelik yolculuğun en önemli dönüm noktası olduğunu ifade etti. Murat Sağlam, Keşan'daki molasının ardından Anıtkabir'e ulaşmak hedefiyle İstanbul'a doğru yeniden yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı