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İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

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Sultanbeyli’de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen B.Ç. (21) ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışma anı kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ bağlantılı B.Ç., polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Şüphelinin evinde patlayıcı yapımında kullanılan maddeler bulunurken, olayla bağlantılı G.Ç. ise Tuzla'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 21 yaşındaki B.Ç.'yi yakalamak üzere Sultanbeyli Otogarı'nda operasyon düzenledi. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen operasyonda, polisin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren şüpheli ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Şüphelinin görevli polis ekiplerine doğrulttuğu silahtan çıkan kurşunlara anında karşılık veren ekipler, B.Ç.'yi olay yerinde etkisiz hale getirdi. Yaşanan sıcak çatışma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

EVİNDEN PATLAYICI MADDELER ÇIKTI

Operasyonun ardından etkisiz hale getirilen B.Ç.'nin ikametinde detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ve teknik maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından numunelendirilerek laboratuvara götürüldü.

TUZLA'DAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren terörle mücadele ekipleri, B.Ç. ile irtibatlı ve bağlantılı olduğu tespit edilen 48 yaşındaki G.Ç.'nin Tuzla'daki adresine baskın yaptı.

Gözaltına alınan G.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda:

  • 1 adet ruhsatsız tabanca,
  • 200 adet 9x19 mm çapında fişek,
  • Çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

Tuzla'da yakalanan şüpheli G.Ç.'nin emniyetteki sorgusu ve adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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