Haberler

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmada eşine az rastlanır bir hakem hatası yaşandı. İstanbulspor'un kullandığı taç atışının ardından ofsayt kararı veren hakem Ayberk Demirbaş'a iki takım futbolcuları da itiraz etti. Hatasını fark eden Demirbaş, oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı.

  • Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor-İstanbulspor maçında hakem, taç atışından doğrudan top alan oyuncuya ofsayt kararı verdi; bu karar futbol kurallarına aykırı.
  • Hakem Ayberk Demirbaş, iki takımın futbolcularının itirazı üzerine hatasını fark edip oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı.
  • Bursasporlu futbolcular topu İstanbulspor'a bırakarak fair-play örneği sergiledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede futbol sahalarında nadir görülen bir pozisyon yaşandı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 57. dakikasında İstanbulspor, rakip yarı alandan taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kaldırılmasının ardından hakem Ayberk Demirbaş oyunu durdurdu. Futbol kurallarına göre taç atışından doğrudan top alan bir oyuncu için ofsayt kararı verilemiyor.

İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DA HAKEME GİTTİ

Ofsayt kararının ardından İstanbulsporlu futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Sarı-siyahlı oyuncular, pozisyonun taç atışıyla başladığını belirterek hakeme itiraz etti. Daha da dikkat çekici olan ise Bursasporlu futbolcuların da hakemin yanına giderek kararın yanlış olduğunu belirtmesi oldu.

HATASINI FARK ETTİ, KARARINI DÜZELTTİ

Futbolcuların itirazlarının ardından hatasını fark eden Ayberk Demirbaş, oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı. Bursasporlu futbolcular da topu İstanbulspor'a bırakarak fair-play örneği sergiledi.

İşte o anlardan kareler;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısına bak sen! Skandal görüntüler ortaya çıktı
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor

Bir ülke daha savaşa giriyor! Uzak Doğu'dan İran'a asker gönderiyorlar
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Gs yıllardır böyle şampiyon oluyor.Türkiyede futbol biteli çok oldu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

olabilir kardeşim adamın dalgınlığına gelmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN:

torpillerle hakem yapılırsa bele olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

yıllarca fenerbahçeyi bitirecez diye türk futbolunu bitirdiler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

biz rezil hakemler dediğimizde kızıyonuz bize. üst seviye hakemin yaptığı hataya bak :D taçtan ofsayt tebrikler!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

3 cinayetin daha üzerindeki perde kalktı, Bakan Gürlek söz verdi
Gece yarısı tarihi zam! Tabelayı gören sürücülerin keyfi kaçtı

Tabelayı gören dondu kaldı! Gece yarısı sessiz sedasız tarihi zam
Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi

Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Nepal'de sel: Tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra kurtarıldı

Sel felaketinden 9 gün sonra mucize! 2 işçi sağ kurtarıldı
Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

ABD İran'ı suçladı, yanıt gecikmedi: Hikayeyi baştan anlatın
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın