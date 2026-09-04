Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede futbol sahalarında nadir görülen bir pozisyon yaşandı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 57. dakikasında İstanbulspor, rakip yarı alandan taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kaldırılmasının ardından hakem Ayberk Demirbaş oyunu durdurdu. Futbol kurallarına göre taç atışından doğrudan top alan bir oyuncu için ofsayt kararı verilemiyor.

İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DA HAKEME GİTTİ

Ofsayt kararının ardından İstanbulsporlu futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Sarı-siyahlı oyuncular, pozisyonun taç atışıyla başladığını belirterek hakeme itiraz etti. Daha da dikkat çekici olan ise Bursasporlu futbolcuların da hakemin yanına giderek kararın yanlış olduğunu belirtmesi oldu.

HATASINI FARK ETTİ, KARARINI DÜZELTTİ

Futbolcuların itirazlarının ardından hatasını fark eden Ayberk Demirbaş, oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı. Bursasporlu futbolcular da topu İstanbulspor'a bırakarak fair-play örneği sergiledi.

İşte o anlardan kareler;