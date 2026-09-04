Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye tutuklama emri

Filipinler'de mahkeme, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve yakınlarına "ölüm ve suikast tehdidinde bulunmakla" suçlanan Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkında tutuklama emri çıkardı.

PNA'nın haberine göre, Quezon Kenti Bölge Mahkemesi, Sara Duterte hakkında "ölüm ve suikast tehdidinde bulunma" suçlamasının ardından tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme ayrıca, Duterte hakkındaki suçlamaların her biri için 1900'er dolarlık kefalet miktarı belirledi.

Öte yandan Filipinler Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada mahkeme kararına saygı duyulduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Başkan Yardımcısı Sara Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmak ve Başkan Marcos ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanıyor.

Duterte ise suçlamaları reddediyor.

Mahkum edilmesi halinde Duterte'nin kamu görevinden menedilebileceği ve 2028 Başkanlık yarışına katılma olasılığının ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Son olarak Filipinler Adalet Bakanlığı Duterte hakkında ülkenin Devlet Başkanı Marcos Jr.'a, Marcos Jr'ın eşi Liza Araneta-Marcos'a ve eski Devlet Başkanlığı Sözcüsü Martin Romualdez'e ölüm ve suikast tehditlerinde bulunmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA