Aliağa ve İzmir basınının duayen ismi gazeteci Erdal Çarboğa toprağa verildi

Aliağa ve İzmir basınının duayen isimlerinden gazeteci Erdal Çarboğa, Aliağa'da toprağa verildi.

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden duayen gazeteci Erdal Çarboğa, dün gece hayatını kaybetti. Usta gazeteci Çarboğa, Aliağa Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Kabristanı'na defnedildi.

Aliağa Merkez Camii'ndeki cenaze namazına: Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe, Doğru Yol Partisi Aliağa İlçe Başkanı Şükrü Torlak, CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren, AK Parti Aliağa Yerel Yönetimlerde Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zeki Ateş, basın mensupları ve sevenleri katıldı.

Erdal Çarboğa kimdir?

Erdal Çarboğa, 1954 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında PETKİM'den emekli olduktan sonra aynı yıl Yeni Asır Gazetesi'nde spor muhabiri olarak gazetecilik mesleğine başladı. 2007 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde Bakırçay Bölge Şefi oldu. Sabah Gazetesi ve televizyon kanalı ATV'de temsilcilik yaptı. 22 yıl severek yaptığı gazetecilik mesleğini 2018 yılında bıraktı. Erdal Çarboğa, Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması başta olmak üzere pek çok ödül aldı. - İZMİR