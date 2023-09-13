Aliağa'nın kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Aliağa'nın 13 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen resmi program ile kutlandı.

Cumhuriyet meydanında organize edilen programa Kaymakam Zekeriya Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aliağalı Tarihçi Yazar Cevat Yıldırım, ilçenin kurtuluş günlerine dair notlar paylaştı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şunları söyledi: "Tarihini ve geçmişini iyi bilmeyen milletler geleceklerine asla yön veremezler. Dolayısıyla Milli Mücadele yılları bütün sıkıntıları ve zorlukları ile bizim gururla andığımız, göğsümüzü kabartarak anlattığımız ve ecdadımızı hayırla yad ettiğimiz yıllardır. Hiç şüphesiz ki yarınlara umutla bakarken, gelişmiş bir Türkiye ve gelişmiş bir Aliağa için çabalarken; tarihimizi asla unutamayız. Bizler, bugün, burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 101 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse bu günde aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Bundan 101 yıl önce bu topraklarda gezen düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Şu anda toprak diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız şehit olmuştur. 13 Eylül 1922 tarihinde yaşanılanlar, bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtıdır. Vatanımız için yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir"

Şiir ve zeybek gösterileri beğeni topladı

Akyüz'ün konuşması sonrasında yerel Şair Bahri Ar'ın "vatan" konulu şiiri beğeni toplarken, Aliağalı muhtarların sergilediği zeybek gösterileri ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Aliağa'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü için düzenlenen resmi program, Aliağa Kabristanlığı'ndaki şehitlik ziyareti ile son buldu. - İZMİR