Ali Dayıcık: Hisleriyle Yer Altı Suyunu Bulan Adam

Güncelleme:
Silifke'de yaşayan 64 yaşındaki Ali Dayıcık, yaz aylarındaki kuraklıkta yer altı su kaynaklarını hisleriyle tespit ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından çiftçiler, Dayıcık'ın yardımıyla su arıyor. Dayıcık, elektrik çarpmasına benzer bir hisle su bulunduğunu keşfediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Dayıcık, yaz aylarında artan kuraklık nedeniyle yer altı suyu arayan çiftçilere hisleriyle yardımcı oluyor. Dayıcık, suyun bulunduğu noktaya geldiğinde vücudunda elektrik çarpmasına benzer bir etki oluştuğunu söylüyor.

Silifke ilçesinde yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler yer altı su kaynaklarına yöneliyor. 64 yaşındaki Ali Dayıcık, yer altı su kaynaklarının yerini 15-20 dakikada tespit ederken, bulduğu yerde elektrik çarpmışa dönüyor. Türkiye'nin her tarafından gelen telefonlara görüntülü cevap vererek yer altı suyunun yerini söyleyen Ali Dayıcık, girdiği tarla veya bahçelerde su kaynaklarını bulduğunda elektrik çarpmışa dönüyor. Su kaynaklarını herhangi bir malzeme kullanmadan hisleri ile bulan Ali Daycık'a, Türkiye'nin dört bir yanından su bulması için telefonla talep geliyor. Cep telefonu aracılığıyla da vatandaşlara yardımcı olan Dayıcık, ne miktarda su var ve kaç metrede olduğunu da yine tespit edebiliyor.

"Yeteneğimi, 25 yıl önce bahçemde su bulmak için çalışma yaparken fark ettim"

Bu yeteneğini, 25 yıl önce bahçesinde su bulmak için çalışma yaparken fark ettiğini söyleyen Dayıcık, "25 yıl önce tarlama sucu ve mühendis getirdim. Birkaç defa denememize rağmen suyu bulamadık. Bende bu işi kafaya taktım. Beni merak sardı. Sonrasında kendi imkanlarımla tarlamda su buldum. Akan yer altı suyunun üstünden geçtiğimde elektrik çarpmış gibi oluyorum. Türkiye'nin dört bir yanına gitmeden cep telefonu aracılığıyla su buldum. Su bulurken her hangi bir malzeme kullanmıyorum. Malzeme kullansam bile suyun bulunduğu yerde malzeme elimden fırlıyor. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Denesinler görsünler" dedi.

Su ihtiyacı olanların sürekli Ali Dayıcık'ı aradığını belirten mahalle komşusu Abdullah Dal, "Ali ağabeyimiz yöremizin insanı. Su ihtiyacı olanlar Ali ağabeyimizi arayıp buluyorlar. Araziye gitmeden de bakıp bulabiliyor. Suyun üzerine geldiğinde bir hareketler oluyor. Allah vergisi. Ali ağabeyimiz suya ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Dayıcık'ın su bulduğunu duyduklarını söyleyen bölge halkından Hüseyin Sayım ise "Ali kardeşimizin su bulduğunu duyuyoruz. Su ile bizim işimiz olmadığı için biz yaptırmadık. Ama komşular suya baktırıyorlar. Ali ağabeyimizin baktığı yerden su çıkıyor. Değnekle hareketle bir şekilde buluyor. Allah'ın hikmeti diyelim" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta ikamet eden ve cep telefonu ile su bulduğunu anlatan Abdurrahman Demir de "Ali kardeşimizi aradım. Suyu bulan adamısın dedim. Ben telefonla su bulurum dedi. İki yerde su aradık cep telefonuyla. Aradık. Dediği yere sondajı vurduk, su çıktı" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
