Akşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Elvin Gök oturdu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle belediye başkanlığı koltuğunu Nasreddin Hoca İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elvin Gök'e devretti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; makam odasında, Nasreddin Hoca İlkokulu Müdürü Recep Ersoy Öncel, makam koltuğunu devredeceği öğrenci Elvin Gök, başkan yardımcılığı görevini üstlenecek okul öğrencileri Zeynep Zümre Barış, Azra Buğdaycı, Mehmet Eren Öztürk ve Efe Behlül Özçelik'i kabul etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğuna oturan Elvin Gök büyük heyecan yaşarken yapmak istediği projeleri anlattı.

Küçük başkan Elvin Gök ve diğer öğrencilerle bir süre sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bugün her yıl olduğu gibi bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan küçüklerimiz makam koltuklarını devralıyorlar. Kendilerini hazırlıyorlar, ilerisi için adeta bir prova yapıyorlar. Bugün biz de koltuğumuzu Nasreddin Hoca İlkokulu'muzdan Elvin Gök kızımıza devrettik. Kendisi başkan olarak yapacağı projelerden bahsetti. Güzel ve önemli projeleri var, kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akkaya; belediye çalışmaları ve belediye görevleri hakkında bilgiler verdikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Akşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklar için 23 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde Nasreddin Hoca Stadyumu'nda çok güzel bir çocuk şenliği programı hazırladıklarını söyleyen Başkan Akkaya, hava muhalefeti nedeniyle bu etkinliklerin 24 -25Nnisan tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm çocukları çocuk şenliğine katılmaya davet etti. - KONYA