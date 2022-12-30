Salih Akkaya Haberleri - Salih Akkaya Kimdir - Haberler

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Salih Akkaya Haberleri

Salih Akkaya haber, Salih Akkaya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Salih Akkaya

Salih Akkaya Biyografisi

Doğum YeriKonya / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1965 / 1.01.1900

Salih Akkaya Kimdir ?

Salih Akkaya, 1965 Akşehir, Değirmen Köyü doğumludur. Endüstri Meslek Lisesi’nden sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde teknik eleman olarak iş hayatına başladı. 2003 yılında Konya Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak atandı. 2007 yılında Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Akkaya,
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2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Salih Akkaya kimdir? Salih Akkaya hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Salih Akkaya kimdir? Salih Akkaya hayatı ve biyografisi

Salih Akkaya - 30.12.2022
Başkan Akkaya Dünya Çocuklar Günü'nde çocuklarla buluştu

Başkan Akkaya Dünya Çocuklar Günü'nde çocuklarla buluştu

Salih Akkaya - 03.10.2022
Avrupa Şampiyonu Ergün'den Başkan Akkaya'ya teşekkür ziyareti

Avrupa Şampiyonu Ergün'den Başkan Akkaya'ya teşekkür ziyareti

Salih Akkaya - 08.09.2022
Konya gündem haberi... Akşehir'de 17. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Konya gündem haberi... Akşehir'de 17. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Salih Akkaya - 04.09.2022
Başkan Akkaya asfaltlama çalışmalarını inceledi

Başkan Akkaya asfaltlama çalışmalarını inceledi

Salih Akkaya - 19.08.2022
Konya haberi... Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu

Konya haberi... Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu

Salih Akkaya - 22.07.2022
Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu

Salih Akkaya - 22.07.2022
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

Salih Akkaya - 06.07.2022
Akşehir Belediyesinden yol ve kilitli taş çalışması

Akşehir Belediyesinden yol ve kilitli taş çalışması

Salih Akkaya - 02.06.2022
Akşehir'de kilitli parke taşı çalışması yapılıyor

Akşehir'de kilitli parke taşı çalışması yapılıyor

Salih Akkaya - 31.05.2022
Başkan Akkaya'dan annelere çiçek

Başkan Akkaya'dan annelere çiçek

Salih Akkaya - 08.05.2022
Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi

Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi

Salih Akkaya - 01.05.2022
Dünyayı dolaşan Hollandalı iki arkadaş, Nasreddin Hoca diyarında

Dünyayı dolaşan Hollandalı iki arkadaş, Nasreddin Hoca diyarında

Salih Akkaya - 28.04.2022
Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Salih Akkaya - 22.04.2022
Başkan Akkaya Perşembe Pazarını ziyaret etti

Başkan Akkaya Perşembe Pazarını ziyaret etti

Salih Akkaya - 21.04.2022
Sezaryenle hayata döndürülen kedi için Başkan Akkaya'ya teşekkür

Sezaryenle hayata döndürülen kedi için Başkan Akkaya'ya teşekkür

Salih Akkaya - 14.04.2022
Akşehir'de asfaltlama çalışmaları başladı

Akşehir'de asfaltlama çalışmaları başladı

Salih Akkaya - 13.04.2022
Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına katıldı

Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına katıldı

Salih Akkaya - 04.04.2022
Akşehir Belediyesi Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemine geçti

Akşehir Belediyesi Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemine geçti

Salih Akkaya - 22.03.2022
Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı

Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı

Salih Akkaya - 08.03.2022
Akşehir'de 'Çanakkale Gezici Müzesi' ziyarete açıldı

Akşehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

Salih Akkaya - 01.03.2022
Başkan Akkaya gençlerle buluşmayı sürdürüyor

Başkan Akkaya gençlerle buluşmayı sürdürüyor

Salih Akkaya - 01.03.2022
Son dakika haberleri | Akşehirspor'da yeni yönetim ve transferler basına tanıtıldı

Son dakika haberleri | Akşehirspor'da yeni yönetim ve transferler basına tanıtıldı

Salih Akkaya - 15.02.2022
Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Salih Akkaya - 11.02.2022
Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

Salih Akkaya - 04.02.2022
Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

Başkan Akkaya'dan muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı

Salih Akkaya - 28.01.2022
Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a tatlı ikramı

Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a tatlı ikramı

Salih Akkaya - 27.01.2022
Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği

Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği

Salih Akkaya - 26.01.2022
Akşehirli çocuklar karın tadını çıkardı

Akşehirli çocuklar karın tadını çıkardı

Salih Akkaya - 25.01.2022
Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı

Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı

Salih Akkaya - 10.01.2022
Başkan Akkaya basın mensupları ile buluştu

Başkan Akkaya basın mensupları ile buluştu

Salih Akkaya - 10.01.2022
Başkan Akkaya Akşehir Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Akkaya Akşehir Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Salih Akkaya - 06.01.2022
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya öğrencilerle teneffüste buluştu

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya öğrencilerle teneffüste buluştu

Salih Akkaya - 04.01.2022
Başkan Akkaya: 'Gençler ülkemizin dinamik gücüdür'

Başkan Akkaya: "Gençler ülkemizin dinamik gücüdür"

Salih Akkaya - 12.12.2021
Akşehir Belediyesi kışa hazır

Akşehir Belediyesi kışa hazır

Salih Akkaya - 09.12.2021
Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi

Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi

Salih Akkaya - 05.12.2021
Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu

Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu

Salih Akkaya - 16.11.2021
Başkan Akkaya pazar esnafı ile buluştu

Başkan Akkaya pazar esnafı ile buluştu

Salih Akkaya - 11.11.2021
İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek yedi

İlçe protokolü aşevinde öğrencilerle birlikte yemek yedi

Salih Akkaya - 03.11.2021
Manisa'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Manisa'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Salih Akkaya - 30.10.2021
Başkan Akkaya, Milletvekili Erdem ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Akkaya, Milletvekili Erdem ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Salih Akkaya - 23.09.2021
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, mesaisine bisikletle geldi

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, mesaisine bisikletle geldi

Salih Akkaya - 21.09.2021
Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Salih Akkaya - 08.09.2021
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya Zabıta Haftası'nı kutladı

Akşehir Belediye Başkanı Akkaya Zabıta Haftası'nı kutladı

Salih Akkaya - 08.09.2021
Akşehir Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Akşehir Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Salih Akkaya - 27.08.2021
Akşehir'de Trap Atış Yarışması yapıldı

Akşehir'de Trap Atış Yarışması yapıldı

Salih Akkaya - 09.08.2021
Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

Salih Akkaya - 27.07.2021
Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye

Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye

Salih Akkaya - 27.07.2021
Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı

Salih Akkaya - 26.07.2021
Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu

Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu

Salih Akkaya - 19.07.2021
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