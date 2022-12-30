Salih Akkaya Haberleri - Salih Akkaya Kimdir - Haberler

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Salih Akkaya Haberleri
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Salih Akkaya Biyografisi
Doğum YeriKonya / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1965 / 1.01.1900
Salih Akkaya Kimdir ?
Salih Akkaya, 1965 Akşehir, Değirmen Köyü doğumludur. Endüstri Meslek Lisesi’nden sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde teknik eleman olarak iş hayatına başladı. 2003 yılında Konya Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak atandı. 2007 yılında Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Akkaya,Biyografinin devamı için tıklayın
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