Aksaray'lı Üretici: "Kuzular İçin Yem Almakta Zorlandık. Mera da Kalmadı, Hepsini İşgal Ettiler"

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Aksaray'ın Acıpınar köyünde dinlediği üreticiler, kurbanlık fiyatlarının artan maliyetler nedeniyle 4 bin liranın üzerine çıkacağını belirterek, "Kuzu büyütmek için gereken yemi almakta zorlandık zamlardan dolayı. Bazıları meraya çıkarın diyor, mera diye bir şey kalmadı. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu yıl kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum" diye dert yandı.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk'ün saha çalışması kapsamında yaptığı program kapsamında Aksaray'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Acıpınar köyünde üreticilerin sorunlarını dinledi.

"HER YIL ZORDU AMA BU YILKİ KADAR OLMADI"

Hayatının 30 yılını küçükbaş hayvan besiciliği ile geçirdiğini ve bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Aydeniz Zengin, "50 yaşındayım babamdan bu tarafa 20 senesini sayma 30 yıldır yapıyorum. Bu yıl kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Her yıl zordu ama bu yılki kadar olmadı. Kuzu büyütmek için gerekli olan yemi almakta zorlandık gelen zamlardan dolayı. Bazıları kuzuları meraya çıkar diyor ancak mera da kalmadı" dedi.

"MERADA OT YOK HAYVANCILIK BİTTİ"

Meraların işgal edildiğini söyleyen Zengin, "Mera diye bir şey yok. Mera alanlarını tamamen işgal ettiler. Merada hayvancılık yok bitti, sürekli kapalı alanda. Emin olun çoban yok kendimiz yapıyoruz. Aile işletmesiyiz. Dışarda kuzu büyütmesi haricinde hiçbir yem almadığımız sürece ucu ucuna denk getiriyoruz, kazanmıyoruz. Hayvancılık yapmak isteyenler hiç de gelmesinler hiç de yapmasınlar bu şartlarda. Ben severek kendim istedim bu işi, ama şimdi benim bir tane oğlum var bu işi sevenler yapıyor. Sevenler kaldı vekilim sevmeyen adamı şuraya bağlasanız durmaz. Pişmanım ben. Tatilimiz yok. Bu ne ölüne ağlatır ne düğününde oynatır. Buna rağmen de bu yöneticiler bizi bu hale getirdi. Ama hiçbir dönemde hele ki son 1 yıldaki kadar olmadı" diye konuştu.

"BİZ VERELİM 24 BİN, BAKAN GELSİN YAPSIN"

Devletin 30 liralık destek verdiğini, 400 anaç koyun için desteğin 12 bin lira olduğunu söyleyen Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"12 bin değil biz sayın bakanımıza 24-36 bin lira verelim gelsin yapsın. Koyunda sağma olayı çok az. Mera yok, kuzuyu da emzirmezsen hiç olmaz. Kuzu sürekli emer anasından doğduğundan itibaren. 1 aydan sonra sen de yeme başlarsın 4 ay içerisinde bu işi bitirirsin. Bu koyun Akkaraman kangal karışımı. Bunun yetişkini 90-100 kilo gelir. Et olarak da yarısını verir yani 4 bin liranın altına düşmemesi lazım. Şu anda bir koyunu satıp paramı çıkarabilmem için en az 4 bin TL olması lazım. Bu maliyet. Ama asgari ücreti biliyorsunuz adam nasıl alacak bunu? Adamın kendi var çocuğu var aile olarak."

"HAYVAN KALMADI İTHAL DE EDEMEZLER"

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Gürer, şöyle dedi:

"Aksaray'da Acıpınar köyünde hayvan yetiştiricileri ile bir aradayız. Kurbana yaklaşık 2 ay kaldı. 2 ay sonra vatandaş kurban almaya gidecek. Besici kardeşim, 'Burada koyunun 1 tanesinin 4 bin TL civarında maliyeti var. Yani bu yıl vatandaş kurbanlık hayvan almaya da zorlanacak. Çünkü maliyetli olunca ben bunun altında bir fiyatla satarsam ben ne yapayım' diyor. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi yurt dışından kurbanlık hayvan ithal etmişti. Bu dönem dışardan da hayvan bulamayacak. Onun için bir an önce besicimizi, küçükbaş hayvancılık yapanları sahiplensinler, yoksa kurban kesmek de artık ne yazık ki bundan sonra hayal olacak."