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Aksaray İl Özel İdaresi 13 köye 169 oyun grubu ve sosyal donatı yerleştirdi

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Aksaray İl Özel İdaresi 13 köye 169 oyun grubu ve sosyal donatı yerleştirdi
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Aksaray İl Özel İdaresi, 13 köye toplam 169 adet oyun grubu ve sosyal donatı malzemesinin montajını yaptı. Köylerde 13 çocuk oyun parkı, 20 kamelya, 108 oturma bankı ve 28 çöp kovası oluşturulurken, çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından 13 köye çocuk oyun parkı, oturma bankı ve çöp kovası yapıldı.

Köy hayatının kolaylaştırılması ve sosyal aktivitelerin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Özel İdaresi, 13 köye oyun grubu ve sosyal donatı malzemesi kazandırdı. Köylerde çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları oluşturmak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla 13 adet çocuk oyun parkı, 20 adet kamelya, 108 adet oturma bankı ve 28 adet çöp kovası olmak üzere toplam 169 adet oyun grubu ve sosyal donatı malzemesinin köylere montajı yapıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, köylere yönelik yapılan çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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