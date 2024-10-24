Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray Yeşilova yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray Yeşilova yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman A. hakimiyetindeki ticari araçla bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarken, araçlar ağır hasar nedeniyle tanınamayacak hale geldi. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K. hayatını kaybederken, eşi Sıddıka K. ve sürücü Süleyman A. ağır şekilde yaralandı.

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Süleyman A.'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri yolda önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kamyon devrildi sandık"

Olay yerinde görgü tanıklarından Şambaz Çelebi ise "Bizim yolcumuz vardı. Yolcumuzu savuştururken biz ses duyduk. Kamyon devrildi sandık, yolcumuzu yolladık buraya geldik. Ortalık karışmış" dedi.