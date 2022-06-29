Aksaray'da İkinci El Eşya Satıcısı: Dolap 2 Bin Lira. '700 Lira Olmaz mı 500 Lira – 600 Lira Olmaz Mı?' Diyor"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da ikinci el ev eşyası satan 72 yaşındaki Vedat Kara, "Vatandaşlarımızda alım gücü olsa, benim yanıma gelmezler. Şuradaki dolap iki bin lira. Adam, '700 lira olmaz mı 500 lira – 600 lira olmaz mı?' diyor" dedi.

Aksaray'da ikinci el ev eşyası satan 72 yaşındaki Vedat Kara, "İkinci elcide hayat zor geçer. Çünkü buraya, ihtiyacı olan vatandaş gelir. Mesela tayin oldu, adam gidecek, mecbur satacak. Ucuz almak, ucuz vermek vatandaşa; benim görevim bu" dedi. Vedat Kara şunları söyledi:

"SIFIRA GELEN ZAMLAR VATANDAŞI İKİNCİ ELE YÖNELTTİ"

"Vatandaşta alım gücü kalmadı, vatandaşlarımızda zaten alım gücü olsa benim yanıma gelmezler. Buraya gelen zaten üçüncü tabaka. Mesela şuradaki dolap iki bin lira adam diyor ki, '700 lira olmaz mı, 500 lira olmaz mı, 600 lira olmaz mı' diyor. Şimdi o fiyatı vermezler. Şimdi hayat böyle.

Sıfıra gelen zamlar bizi etkilemedi vatandaşı bize yöneltti, ikinci ele yönelttirdi. Şimdi ben yok satıyorum. Mesela televizyon, çamaşır makinesi yok satıyorum. Neden? Bu alım gücü olmadığından. Sıfıra gidip 16-17 milyar (16-17 bin lira) verip de alamaz, taksitle alsa zaten onun borcunu ödeyene kadar dolap efora çıkıyor yani onun borcunu ödeyene kadar.

Adam ikinci ele, iki bin lira bir dolabı alıp götürüyor evine. Genellikle polislere, jandarmalara, öğretmenlere, genç talebelere veriyoruz. Ama zannedersem hayat onları da sıkıyor, bizi sıktığı gibi. Onlar da eskisi gibi rahat gezip rahat dolaşamıyorlar.

Memurlar artık internetten satış yapıyorlar. Bizim ikinci eli öldüren o. Önceden memur olarak tayin çıktığında bana geliyordu arkadaş şu fiyata olursa mal benim, parasını verip gidiyordu. Şimdi adam internete koyuyor oradan satış yapıyor. Oradan kazıklanıyor internetten aldığında. Benim buradan alsa dolap arızalı çıktı adama kıyamıyorsun genç adam, ihtiyaçlı sahibi, dolabını değiştiriyorum.

"ÜRÜNLERİMİZE YÜZDE YÜZ ZAM GELDİ"

Benim ürünlerime yüzde yüz zam geldi. Mesela bir yatak önceden 30 liraya alıyorduk 50 liraya veriyorduk. Şimdi 75 liraya alıyoruz 125 liraya satıyoruz ama alan yok. Alıyoruz depolar doldu, alan yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Dükkan giderlerim, benim şurada depom var. Adam bana Almanya'dan geldi 30 milyar (30 bin lira) istedi. İllaki müşteriden çıkartacağım, ben adamın dükkanını boşalttım verdim şimdi bekliyor. Euro-dolar istiyor benden.

Vatandaşın parası olan çıkıyor ama alamayan da 'taksit yapar mısın' diye soruyor. Şimdi önceki gibi işimiz yok. Önceden 25 kişiden 20 kişiye eşya satıyordum şimdi ise 25 kişiden 5 kişiye zor eşya satıyorum."

"ALIM GÜCÜ AŞIRI DÜŞTÜ"

İkinci el eşya satan Dursun Yanık ise şunları söyledi:

"10 yıldır bu sektördeyim ikinci el, spot sektöründeyim. İhtiyacı olup alamayan insanlar için bizim işimiz bulunmaz bir nimet. Normalde bir mağazada 23-24 bin lira olan oturma grupları biz de sıfır satıyoruz yedi bin lira sekiz bin lira. Bizde sadece marka yok spot. Bugün bir buzdolabı yedi, sekiz bin lira. Bizden iki bin liraya temin edebiliyorlar. Alım gücü aşırı derecede düştü çünkü onun için vatandaş ikinci ele yöneldi. Vatandaşın bize gelme amacı uygun fiyata almak, vatandaş bize geldiği zaman kafasında tasarlıyor şu fiyata alabilir miyim diye biz de gelen müşterinin alabilir mi alamaz mı diye ona göre indirim yapıyoruz yardımcı oluyoruz. Milletin alım gücü sıfır herkes ikinci ele yöneldi diyebilirim. Benim ürünlerime yüzde kırk zam geldi koltuk takımları, yatak odası takımları mesela onlara yüzde kırk zam geldi. Mesela bizim 10 bin liraya sattığımız ürün şu an 17 bin lira oldu. 5 bin liraya sattığımız takımlarımıza 8 bin 500, 9 bin lira oldu. Giderlerimiz de arttı elektrik, kira yüzde 25 arttı zaten. Yetişmeye çalışıyoruz."

ANKA / Yerel