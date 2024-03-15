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Akdeniz Bölge Finalinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Gerçekleştirildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri işbirliğinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Akdeniz Bölge Finali Adana'da yapıldı. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Bolat ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk birincilik ödülünü aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri işbirliğinde İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Akdeniz Bölge Finaline Adana ev sahipliği yaptı.

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen yarışma saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kayıklık, Kuran-ı Kerim ile ilgili yapılan bu gibi yarışmaların önemine değinerek Kuran-ı Kerim'i okumanın yanında aynı zamanda yaşamanın da gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından jüri üyelerince okuma sırası ve okuma yerleri ile ilgili kura çekimi yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Bölge birinciliğini elde eden Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Bolat ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk'e Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kayıklık ile Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından plaket takdim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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