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Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var

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Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var Haber Videosunu İzle
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son açıklamaları sonrası Türkiye ile Azerbaycan arasında bir kriz olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler olduğunu ve bunlara müsaade edilmeyeceğini belirtti.
  • Çelik, Türkiye'deki bazı grupların ve sosyal medya yapılanmalarının Azerbaycan'ı hedef aldığını, bunun parti ve hükümetle ilişkisi olmadığını söyledi.
  • Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in "Bizim kimsenin yardımına ve vesayetine ihtiyacımız yok. Yardıma ihtiyacımız olduğu ve elimizde bir milyon mültecinin bulunduğu bir dönemde kimse bize yardım etmedi" şeklinde sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bazı kesimler Aliyev'in bu sözleriyle Türkiye'ye mesaj gönderdiğini ifade etti. 

Ülkesinde başörtüsü yasağı nedeniyle de eleştirilerin odağı haline gelen Aliyev'in bu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik, net bir şekilde "Aramızda sorun yok" demese de "İki devlet, tek millet" vurgusu yapıp "Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var" ifadelerine yer verdi. 

İşte Çelik'in konuyla ilgili açıklaması; 

"İki devlet, tek millet diyoruz. Azerbaycan'la gerçekten bu motoya bağlıyız. Ama sonuçta herkesin kendi iç siyasi gündemi farklı olabilir. Farklı siyasi, iç politikayla, dış politikayla ilgili değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Biz bunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda da bunu iki kardeş ülke olarak konuşarak, bütün bunları açık yüreklilikle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz.

"BU ÜLKELERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, birinci husus bu.

"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETSİZLİK DUYUYORUZ"

İkincisi; Türkiye'nin içerisinde bazı grupların, bazı sosyal medya yapılanmalarının, bazı odakların Azerbaycan'ı hedef aldığını görüyoruz. Doğru olmayan bir şekilde hedef aldığını görüyoruz. Bunun herhangi bir şekilde partimizle, hükümetimizle bir ilişkisinin olması söz konusu bile olamaz. Bunlar, bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Buradan bunlara, Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ihtilaf varmış gibisinden bir hava oluşturulmasına, kardeşliğimize halel getirecek bir gölge oluşturuluyor olmasına da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyetsizlik duyuyoruz.

"ARAYA GİREN ÜLKELERİ KENARI İTEREK..."

Hem Sayın Aliyev'le hem Azerbaycan'daki bütün devlet kademesindeki, parti kademesindeki muhataplarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le bu görüşmelerini en kuvvetli bir biçimde yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla araya giren ülkeleri bir kenara iterek, siyasi tartışmaların ve siyasi konuşmaların herhangi bir siyasi çelişki ve gerilime dönüşmesine asla müsaade etmeyerek ve bazı eylem ve işlemleri sanki partimiz adına yapıyorlarmış gibi yapanların bizimle ilgisi olmadığını net bir şekilde ifade ederek bunu bir kere daha söylüyorum ki biz iki devlet, tek milletiz. Kardeşliğimiz ebedi bir kardeşliktir. O sebeple bundan sonrasında da aynı kardeşlikle, aynı dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz inşallah."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

aliyev çok kaba şeyler söyledi,söylerken türkiye hariçde demedi,zaten diyemezde çünkü dorğudan türkiyeye gönderme olduğu açıktı.

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Haber YorumlarıMr Camel:

azerbaycan israil ile de dost türkiye ile ne sorunu olacak

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

KKTC'yi tanımayan İsrail ile dost olan kardeş ülke Azerbaycan.

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ALİYEV BÜYÜK LİDER AZERİ KARDEŞLERİM BENİM.

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Bi anamıza sövmedi ama bizim gevşekler buna da yarabbişükür diyo

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

28 Şubat artığı ülke ile gönül bağım.

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