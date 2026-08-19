Haberler

Akçakoca'da palamut sezonu hareketliliği ve denetimler

Akçakoca'da palamut sezonu hareketliliği ve denetimler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de av yasağının kısmen kalkmasıyla başlayan palamut sezonu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıları ve vatandaşları sevindirdi. Tezgahlardaki bolluk sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürdürülebilir balıkçılık için ruhsat ve boy standartlarını denetliyor. Denetimler sezon boyunca kesintisiz devam edecek.

Karadeniz'de 15 Ağustos itibarıyla av yasağının kısmen kalkması ve palamut sezonunun açılmasıyla birlikte Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı tezgahları ve barınakları hareketlendi.

Sezonun ilk günlerinden itibaren denizlerde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tezgahlardaki hareketlilikle birlikte halk sağlığını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı güvence altına almak amacıyla Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri denetim ekipleri, balıkçı teknelerinde ve satış noktalarında avlanan balıkların asgari avlanabilir boy standartlarına uygunluğunu ve ruhsat kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Denetimlerin sezon boyunca hem karaya çıkış noktalarında hem de perakende satış yerlerinde kesintisiz devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak

Türkiye’nin dört gözle beklediği gelişme! Rusya’dan yeşil ışık geldi
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi